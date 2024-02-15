İstanbul’un İki Ayrı Mahallesini TikTok Akımıyla Kıyaslayan Genç Kadınların Nokta Atışları

Son zamanlarda TikTok’ta “Biz…” diye bir akım herkesin keşfetini esir almış durumda. Akımı biraz anlatacak olursak, içerik üreticilerin kendilerine ya da ilgili temaya ait özellikleri anlatmaları diyebiliriz. Şimdilerdeyse oturdukları mahalleleri kıyaslayan genç kadınların videosu gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.