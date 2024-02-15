İstanbul’un İki Ayrı Mahallesini TikTok Akımıyla Kıyaslayan Genç Kadınların Nokta Atışları

Son zamanlarda TikTok’ta “Biz…” diye bir akım herkesin keşfetini esir almış durumda. Akımı biraz anlatacak olursak, içerik üreticilerin kendilerine ya da ilgili temaya ait özellikleri anlatmaları diyebiliriz. Şimdilerdeyse oturdukları mahalleleri kıyaslayan genç kadınların videosu gündemde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle söz konusu yerlerden biri Bağcılar diğeriyse Moda’ydı. Kıyas ise Bağcılar’da oturan kadının sosyal medya hesaplarından mahalleliyi de engellediğini söylemesiyle başladı.
Moda’da oturan kadın ise açık giyindiklerinde mahallede kimsenin dik dik bakmadığını dile getirirken, Bağcılar’da oturan kadın mahalleden çıkana kadar gömlek giydiklerini anlattı.
Diğer kıyaslar ise alkol tüketimi ve sevgili ile ilgiliydi. Bağcılar ve Moda’nın İstanbul’un iki ayrı noktası olduğunu bilmeyenler için gözler önüne seren video kısa sürede çokça ilgi gördü.
Bağcılar’da oturanlar ise yorumlarda buluştu. Videodaki tüm tespitlerin doğru olduğunu dile getirenler oldu.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekildeydi 👇
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