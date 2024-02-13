Ofiste Bir Gününü Çeken Kadın Toplamda 1750 TL Harcadığı İçin Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

‘Ofiste Bir Günüm’ konulu videolar son zamanlarda sosyal medyanın en sevilen içeriklerinden. Bir kadın da ofiste bir gününü paylaştığı videosuyla gündem oldu. Gelin sebebine ve detaylara birlikte bakalım.
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Güne şirkette içtiği kahve ile başlayan kadının gündem olmasının sebebi bir günde yemek yemek için toplamda ödediği miktardı.
Öğle yemeğinde et döner yiyen kadın 600 TL ödediğini ardındansa sütlaç için 150 TL ödediğini dile getirdi.
Akşam yemeğine ise 1000 TL ödediğini söyledi. Yorumlarda buluşan izleyiciler ise kadının evde kalmasının daha iyi olacağına dair tepkiler verdi.
Bu tepkilere ek olarak ise kadının maaşı ve çalıştığı konum da merak konusu oldu.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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