Toksik Erkek Arkadaşının Söylediklerini Anlatan Genç Kadın Gündem Oldu: “Kanser Olursan Senden Ayrılırım”

@ece.dia adlı TikTok kullanıcısı genç, eski erkek arkadaşının ona söylediklerini “toksik eximin söylediği en ikonik 5 şey” başlığıyla paylaşması üzerine gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadının verdiği ilk örnek bir gün sohbet ederken erkek arkadaşına “Kanser olursam benden ayrılmazsın değil mi” diye sorması üzerine gelişen bir cevaptı.
Genç kadın erkek arkadaşının olumsuz cevap vereceğini düşünmezken, çocuğun ayrılacağını dile getirmiş olması izleyenleri şaşırttı.
Bir diğer örnek ise çocuğun kız arkadaşına asla aşık olmayacağını söylemesiydi. Genç kadının verdiği her örnek şaşırtırken asıl tepki toplayan ise çocuğun kız arkadaşının ondan başarılı olmasını istememesiydi.
Bunlara ek olarak ikisi de tıp okudukları için çocuğun sevgilisine TUS 1. olursa ayrılacağını söylemiş olması da oldukça garipti.
Genç kadının verdiği tüm bu örnekler karşısında ağzı açık kalan izleyenler ise doğrudan yorumlara koştu. Herkes bunun doğru olmadığı konusunda hemfikirdi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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