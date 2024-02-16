En Yakın Arkadaşına Hamilelik Haberi Verecekken Arkadaşı Önce Davranınca Yaşanan Anlara Bayılacaksınız

En yakın arkadaşıyla aynı anda çocuk sahibi olmak isteyenlere, bunun hayalini kuranlara mutlaka şahit olmuşsunuzdur. Belki de o kişi sizsinizdir. Bu güzel hayal hem yanınızda sizi en iyi şekilde anlayacak birinin olmasını sağlamasıyla hem de dünyaya gelecek çocuklarınızın da güzel dostluklar kurma ihtimaliyle insana iyi hissettiriyor. Gelin tam da bu anların önizlemesini yaşayan iki yakın arkadaşın videosuna birlikte bakalım.
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Birlikte masaja giden iki yakın arkadaştan kaydı başlatan kişi, masöre hamile olduğunu belirtmesi gerektiği için arkadaşına önceden söylemek istedi.
O anları ölümsüzleştirmek için kaydı başlatan genç kadın, arkadaşına hasta olduğunu söyleyerek yalan söylediğini aslında hamile olduğunu dile getirdi.
Ancak o sırada arkadaşı da kendi hamilelik haberini verdi. İkilinin o anda yaşadığı sevinç paha biçilemezdi.
Birbirlerine sarılmalara doyamayan ikiliyi güzel bir süreç bekliyordu.
İşte o anlar 👇
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