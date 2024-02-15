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Bir Günlüğüne Sevgili Kiraladığını İddia Eden Adam Tüm Detaylarıyla Süreci Anlattı

Bir Günlüğüne Sevgili Kiraladığını İddia Eden Adam Tüm Detaylarıyla Süreci Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 00:01

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@adem.yildirim7 adlı TikTok hesabından paylaştığı videosuyla viral olan adam, bir günlüğüne sevgili kiraladığını iddia etti. Ardından ise tüm günü kaydetti ve izleyicileri için detaylardan bahsetti. Gelin birlikte bakalım.

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Bir şeyler içmek ve el tutuşmak için kadınla anlaşanan adam, el tutuşmanın ekstra paket olduğunu dile getirdi. Anlaşmaları içinde yemek yemenin olmama sebebinin de çok pahalı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Bir şeyler içmek ve el tutuşmak için kadınla anlaşanan adam, el tutuşmanın ekstra paket olduğunu dile getirdi. Anlaşmaları içinde yemek yemenin olmama sebebinin de çok pahalı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Kendini yalnız hissetmemek için bu seçeneğe başvurduğunu söyleyen adam, gelecek kişinin giyiminden makyajına kadar her şeyine karar verilebildiğini anlattı.

Kendini yalnız hissetmemek için bu seçeneğe başvurduğunu söyleyen adam, gelecek kişinin giyiminden makyajına kadar her şeyine karar verilebildiğini anlattı.

Beklenen an geldiğinde ise kadın onu beklettiği için ücretinden kesecek olduğunu söyledi. Kadın gelince ise ‘soft makyaj’ istediğini bu sebeple rujunu silmesi gerektiğini dile getirdi.

Beklenen an geldiğinde ise kadın onu beklettiği için ücretinden kesecek olduğunu söyledi. Kadın gelince ise ‘soft makyaj’ istediğini bu sebeple rujunu silmesi gerektiğini dile getirdi.

Dışarda buluşmalarının nedenininse evde buluşma paketinin pahalı olması olduğunu söyleyen adam, kadın gelirken oldukça heyecana kapıldı.

Dışarda buluşmalarının nedenininse evde buluşma paketinin pahalı olması olduğunu söyleyen adam, kadın gelirken oldukça heyecana kapıldı.

Fotoğraflardan daha güzel olduğunu dile getirmeden edemeyen adam, kiraladığı sevgilisiyle tatlı yiyip ve bir şeyler içip günü sonlandırdı.

Fotoğraflardan daha güzel olduğunu dile getirmeden edemeyen adam, kiraladığı sevgilisiyle tatlı yiyip ve bir şeyler içip günü sonlandırdı.
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İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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