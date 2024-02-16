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Kot Pantolonlarınızı Yıkamak Yerine Buzlukta Dezenfekte Edebileceğinizi İddia Eden Kadın

Kot Pantolonlarınızı Yıkamak Yerine Buzlukta Dezenfekte Edebileceğinizi İddia Eden Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 14:13

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Sosyal medyada içerikler üreten Tuana Yücel adlı kadının kot pantolonlarla ilgili yaptığı açıklama tepki topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kot pantolonların sık sık yıkanması sonucu form bozulması, renk solması gibi durumları siz de yaşamışsınızdır.

Kot pantolonların sık sık yıkanması sonucu form bozulması, renk solması gibi durumları siz de yaşamışsınızdır.

Bunun önüne geçebilmek adına da genç kadın kot pantolonları yıkamak yerine buzluğa koyup temizlenebileceğini söyledi.

Bunun önüne geçebilmek adına da genç kadın kot pantolonları yıkamak yerine buzluğa koyup temizlenebileceğini söyledi.

Dünyaca ünlü bir kot markasının CEO’sunun da öyle yaptığını, yaklaşık bir yıldır kotunu yıkamadığını dile getirdi.

Dünyaca ünlü bir kot markasının CEO’sunun da öyle yaptığını, yaklaşık bir yıldır kotunu yıkamadığını dile getirdi.

Yapılışını ise, kotu bir poşete yerleştirip ardından 1-2 saat buzlukta bekletmek şeklinde açıkladı.

Yapılışını ise, kotu bir poşete yerleştirip ardından 1-2 saat buzlukta bekletmek şeklinde açıkladı.

İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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