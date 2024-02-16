Kot Pantolonlarınızı Yıkamak Yerine Buzlukta Dezenfekte Edebileceğinizi İddia Eden Kadın

En Yakın Arkadaşına Hamilelik Haberi Verecekken Arkadaşı Önce Davranınca Yaşanan Anlara Bayılacaksınız

Sevgilisine Çiçek Alan Bir Gence Çiçeğin Fiyatını Soran Amca Büyük Şaşkınlık Yaşadı: "Ne Diyorsun Sen Be!"