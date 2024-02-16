Kot Pantolonlarınızı Yıkamak Yerine Buzlukta Dezenfekte Edebileceğinizi İddia Eden Kadın

Sosyal medyada içerikler üreten Tuana Yücel adlı kadının kot pantolonlarla ilgili yaptığı açıklama tepki topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kot pantolonların sık sık yıkanması sonucu form bozulması, renk solması gibi durumları siz de yaşamışsınızdır.
Bunun önüne geçebilmek adına da genç kadın kot pantolonları yıkamak yerine buzluğa koyup temizlenebileceğini söyledi.
Dünyaca ünlü bir kot markasının CEO’sunun da öyle yaptığını, yaklaşık bir yıldır kotunu yıkamadığını dile getirdi.
Yapılışını ise, kotu bir poşete yerleştirip ardından 1-2 saat buzlukta bekletmek şeklinde açıkladı.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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