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Moda Hakkında Sokak Röportajları Yapan Muhabir İnsanları Sürekli Zorbaladığı İçin Tepki Topladı

Moda Hakkında Sokak Röportajları Yapan Muhabir İnsanları Sürekli Zorbaladığı İçin Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 20:18

Bir YouTube kanalı, moda hakkında sokak röportajları yaptığı videolarıyla son zamanlarda viral olmuş durumda. Çünkü belirledikleri konsept ile alışılagelen sokak röportajlarından ayrılan özellikler taşıyorlar. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Özellikle sosyal medyada bu video ile gündem olan ve konuşulmaya başlanan röportajlar, insanların giyimini konu alıyor.

Özellikle sosyal medyada bu video ile gündem olan ve konuşulmaya başlanan röportajlar, insanların giyimini konu alıyor.

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Yoldan çevirdikleri insanlara ‘Modayla ilgileniyor musunuz?’ sorusunu sorarak röportaja başlayan muhabir ardından ise konuklara aşağılayıcı cevaplar veriyor.

Yoldan çevirdikleri insanlara ‘Modayla ilgileniyor musunuz?’ sorusunu sorarak röportaja başlayan muhabir ardından ise konuklara aşağılayıcı cevaplar veriyor.

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Her şeye rağmen konuklar güler yüzlülüğünü koruyup sakin kalmaya çalışsa da, muhabirin eleştirileri bitmiyor.

Her şeye rağmen konuklar güler yüzlülüğünü koruyup sakin kalmaya çalışsa da, muhabirin eleştirileri bitmiyor.
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Videoların gündem olmasıyla birlikte en az konuklar kadar izleyiciler de konsepte şaşırmış durumda.

Videoların gündem olmasıyla birlikte en az konuklar kadar izleyiciler de konsepte şaşırmış durumda.

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İster şaka ister gerçek olsun yapılanın doğru olmadığını ve saygı sınırının aşılmaması gerektiğini dile getiriyorlar.

İster şaka ister gerçek olsun yapılanın doğru olmadığını ve saygı sınırının aşılmaması gerektiğini dile getiriyorlar.

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Kimileri ise röportaja denk gelmek istediğini ve yapılana karşı cevap verilmesi gerektiğini söylüyor.

Kimileri ise röportaja denk gelmek istediğini ve yapılana karşı cevap verilmesi gerektiğini söylüyor.

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Gelen tepkiler ise bu şekilde.👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde.👇
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