Mutluluklarını Paylaştıktan Kısa Bir Süre Sonra Aldatıldığını Açıklayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

@humay.y0 adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle alışveriş merkezinde vakit geçirirken mutluluklarını paylaştığı bir video yayınlamış ve ikili sosyal medyada viral olmuştu. Ancak içerik üreticisi kısa bir süre sonra canlı yayın açarak aldatıldığını açıkladı, gelin detaylara birlikte bakalım.