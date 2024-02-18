Mutluluklarını Paylaştıktan Kısa Bir Süre Sonra Aldatıldığını Açıklayan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

@humay.y0 adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle alışveriş merkezinde vakit geçirirken mutluluklarını paylaştığı bir video yayınlamış ve ikili sosyal medyada viral olmuştu. Ancak içerik üreticisi kısa bir süre sonra canlı yayın açarak aldatıldığını açıkladı, gelin detaylara birlikte bakalım.
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İkilinin viral olduğu paylaşımında genç kadın alışveriş merkezindeki çocuk etkinliğine dair heyecanını dile getiriyordu.
Erkek arkadaşı ise bu videoyu “yanlışlıkla çocuk sahibi oldum ne yapmam gerekiyor” notuyla kayda alıp paylaşmıştı.
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Ancak ikilinin bu mutlu anı çok sürmeden genç kadın TikTok hesabından aldatıldığını açıkladığı bir canlı yayın yaptı.
Genç kadının olayı anlatırken ellerinin titremesi izleyicilerin dikkatini çekti.
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Kimileri yaşananlara üzüntüsünü ve sosyal medyaya yansıtılan ilişkilerin sağlıklı sürmediğine dair düşüncelerini dile getirdi.
Kimileriyse viral olan ilk videolarını ele alarak ‘erkeklerin çocuksu davranan kadınlarla’ birliktelik sürdürmek istemediğini söyledi.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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