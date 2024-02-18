Torununa Aldığı Hediyeyi En Az Onun Kadar Heyecanlanarak Açmasını Bekleyen Dedenin Tatlığına İçiniz Eriyecek

Bir dedenin torununa aldığı hediyeyi verirkenki heyecanlı bekleyişi sosyal medyada viral oldu. İkilinin birbirine olan sevgisi izleyenlerin imrenme konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Torununa pembe makyaj aynası alan tatlı dede, torununun gözlerinin açılmasını ve hediyesini görmesini dört gözle bekledi.
Küçük kızın göz bandajı açılıp sürprizi gördüğündeki tepkisi ise dedesi için paha biçilemezdi.
Sevinçten gözyaşlarını tutamayan küçük kız hemen dedesine sarıldı ve teşekkür etti.
Onların kalpleri eriten bu görüntüsü ise izleyicileri etki altına aldı. Herkes yorumlarda buluşup bir dedeye sahip olmanın değerini dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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