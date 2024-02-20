Spor Yaparken Yaptığı Egzersizden Dolayı Salon Sahibi Tarafından Kovulan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

@yourfavoritedaughter2 kullanıcı adıyla TikTok’ta paylaşımlar yapan bir kadın spor salonunda yaşadığı tartışmayı kaydetti. Yaşananlar ise izleyiciler için tartışma konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kalça kaslarını güçlendirmek için bir egzersiz yapan kadın o anları videoya alıyordu.
Salon sahibi ise yaptığı hareketten rahatsız olduğu için yanına gelerek genç kadını sert bir dille salonundan kovdu.
Genç kadın ise uyarıldığı için şaşkınlığını gizleyemezken üstüne bir de salon sahibi kadının telefonunu devirdi.
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Ardından ise genç kadın gelen yorumlar karşısında açıklama yapma ihtiyacı duyarak yaptığı egzersizin ne işe yaradığını anlattı.
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Ve neden her şeyin yanlış anlaşıldığına anlam veremediğini dile getirdi.
Genç kadın açıklama yapmasına rağmen salondan kovulmayı ve telefonuna aldığı darbeyi hak ettiğini söyleyenler oldu.
Gelen yorumlar karşısında üzüldüğünü ve yaşadığı tacizi hak etmediğini dile getiren genç kadın erkeklerin sahip olamayacağı şeylere karşı bu fevrilikte davrandığını da açıklamasına ekledi.
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