Spor Yaparken Yaptığı Egzersizden Dolayı Salon Sahibi Tarafından Kovulan Kadın Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Aydınlı Simitçinin, AK Parti ve CHP Belediye Başkan Adaylarına Nabza Göre Şerbet Verdiği Anlar

Yine Kendisine Hakim Olamadı: Alkolü Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Bir Kez Daha Canlı Yayın Açtı!