Genç Adamın Sevgilisine Elleriyle Özenerek Yaptığı Pastaya Gelen Yorumlar Herkesi Güldürdü

@busebostan03 kullanıcı adıyla TikTok hesabından erkek arkadaşının ona yaptığı pastayı paylaşan genç kadın izleyen herkesin imrenmesine sebep oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle genç kadın erkek arkadaşına istediği pastayı attı ve genç adam pastayı yapmak için hemen hazırlıklara başladı.
Bir yandan görüntülü konuşup bir yandan da pastayı hazırlayan genç her adımda oldukça başarılı ilerliyordu.
Çıkan sonuç neredeyse kız arkadaşının istediğinin aynısıydı. İzleyiciler ise genç adamın sevgilisine pasta yapmış olmasına çok imrendi.
Yorumlarda düşüncelerini dile getiren izleyiciler oldukça yaratıcıydı. Videonun romantizminden sonra yorumları okuyanlar kahkahalara boğuldu.
Kimileri ne günah işlediğini sorgularken kimileri de ne kadar sevilmediğine bir kez daha emin olduğunu dile getirdi.
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İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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