Konya'da Seyyar Bir Mısırcının Yaptığı Garip Hareketleri Videoya Çekmek İçin Müşterileri 250 TL Veriyor

Ahmet Adar isimli sosyal medya kullanıcısı, Konya'da mısır tezgahında çektiği videoları paylaşarak sosyal medyada gündem oldu. Çünkü kendisi insanların alışık olmadığı bir satış stratejisi bulmuş durumda. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Ahmet Adar'ın sosyal medyada popülerleşmesi yemek yediği video paylaşımları yaparak başladı.
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Belli bir kitleye erişen içerik üreticisi şimdiyse mısır sattığı anlarla gündemde.
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Gündem olmasının sebebi ise görmüş olduğunuz gibi mısır satışı yaparken garip sesler çıkarması ve elleriyle adeta büyü yaparmışçasına hareketler yapması.
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Bunları yapmak içinse satıcı öncelikle müşterisine “Kime döşeyeceğiz yarenim” diye soruyor, ardındansa video kaydı yapılacaksa 250 TL ödeme alıyor.
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Kimileri bu yapılanı saçma bulsa da kimileri mısırcının konumunu öğrenip video çekmek için gitmek istiyor.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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