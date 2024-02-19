Görüş Bildir
Haberler
Video
Temizlik Influencerları Günden Güne Artıyor! Gönüllü Olarak Mezarlıkları Temizleyen Kadın Gündemde

Temizlik Influencerları Günden Güne Artıyor! Gönüllü Olarak Mezarlıkları Temizleyen Kadın Gündemde

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 13:00

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda temizlik içerikleri üreten sayfalar hem Türkiye’de hem de yurtdışında oldukça revaçta. Bir kadın da mezarlıkları temizlediği paylaşımlarıyla viral olmuş durumda. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bahsettiğimiz üzere bu sıralar temizlik konusunu ele alarak paylaşımlar üretmek izleyiciler tarafından sevilerek tüketiliyor.

Bahsettiğimiz üzere bu sıralar temizlik konusunu ele alarak paylaşımlar üretmek izleyiciler tarafından sevilerek tüketiliyor.

👇

@_the_clean_girl kullanıcı adıyla Instagram sayfasından temizlik videoları paylaşan kadınsa özellikle mezarlıkları temizlediği videolarıyla popülerleşmeye başladı.

@_the_clean_girl kullanıcı adıyla Instagram sayfasından temizlik videoları paylaşan kadınsa özellikle mezarlıkları temizlediği videolarıyla popülerleşmeye başladı.

👇

Uzun süre uğranmadığı anlaşılan mezarları gönüllü olarak pırıl pırıl hale getiren kadına beğeniler yağdı.

Uzun süre uğranmadığı anlaşılan mezarları gönüllü olarak pırıl pırıl hale getiren kadına beğeniler yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Temizlediği yerlerin eski halinden neredeyse eser kalmıyor. Genç kadın takipçilerinden gelen istekler doğrultusunda da temizlikler yapabiliyor.

Temizlediği yerlerin eski halinden neredeyse eser kalmıyor. Genç kadın takipçilerinden gelen istekler doğrultusunda da temizlikler yapabiliyor.

👇

Mezarlık videolarına ek olarak tuvalet temizlikleri de yapan kadının takipçi sayısı şu an 902 bin.

Mezarlık videolarına ek olarak tuvalet temizlikleri de yapan kadının takipçi sayısı şu an 902 bin.

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?