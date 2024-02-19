Temizlik Influencerları Günden Güne Artıyor! Gönüllü Olarak Mezarlıkları Temizleyen Kadın Gündemde

Son zamanlarda temizlik içerikleri üreten sayfalar hem Türkiye’de hem de yurtdışında oldukça revaçta. Bir kadın da mezarlıkları temizlediği paylaşımlarıyla viral olmuş durumda. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Bahsettiğimiz üzere bu sıralar temizlik konusunu ele alarak paylaşımlar üretmek izleyiciler tarafından sevilerek tüketiliyor.
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@_the_clean_girl kullanıcı adıyla Instagram sayfasından temizlik videoları paylaşan kadınsa özellikle mezarlıkları temizlediği videolarıyla popülerleşmeye başladı.
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Uzun süre uğranmadığı anlaşılan mezarları gönüllü olarak pırıl pırıl hale getiren kadına beğeniler yağdı.
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Temizlediği yerlerin eski halinden neredeyse eser kalmıyor. Genç kadın takipçilerinden gelen istekler doğrultusunda da temizlikler yapabiliyor.
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Mezarlık videolarına ek olarak tuvalet temizlikleri de yapan kadının takipçi sayısı şu an 902 bin.
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