Büyükbabasına Tatlı Tatlı Yemek Yedirirken Beklenmedik Bir Hamle Yapan Miniği İzlerken Acıyı Hissedeceksiniz

Büyükbabasıyla keyifli bir şekilde yemek yerken beklenmedik bir hamle yapan çocuğun o anları sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Torunun büyükbabasına yemek yedirdiği anları ölümsüzleştirmek için kayıt başlatmışlardı.
Ancak video tahmin ettikleri kadar tatlı anlarla ilerlemedi.
Minik çocuk büyükbabası ağzını açtığı anda kaşığı boğazına sert bir şekilde ittirdi.
Büyükbabası kendini geriye çekmiş olsa da yaşadığı acı gözlerinden okunuyordu.
İşte o anlar 👇
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Büyükbaba ne arkadaşım yabancı diziye dublaj mı ayarlıyoruz?