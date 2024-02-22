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Büyükbabasına Tatlı Tatlı Yemek Yedirirken Beklenmedik Bir Hamle Yapan Miniği İzlerken Acıyı Hissedeceksiniz

Büyükbabasına Tatlı Tatlı Yemek Yedirirken Beklenmedik Bir Hamle Yapan Miniği İzlerken Acıyı Hissedeceksiniz

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 20:29

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Büyükbabasıyla keyifli bir şekilde yemek yerken beklenmedik bir hamle yapan çocuğun o anları sosyal medyada viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Torunun büyükbabasına yemek yedirdiği anları ölümsüzleştirmek için kayıt başlatmışlardı.

Torunun büyükbabasına yemek yedirdiği anları ölümsüzleştirmek için kayıt başlatmışlardı.

Ancak video tahmin ettikleri kadar tatlı anlarla ilerlemedi.

Ancak video tahmin ettikleri kadar tatlı anlarla ilerlemedi.

Minik çocuk büyükbabası ağzını açtığı anda kaşığı boğazına sert bir şekilde ittirdi.

Minik çocuk büyükbabası ağzını açtığı anda kaşığı boğazına sert bir şekilde ittirdi.

Büyükbabası kendini geriye çekmiş olsa da yaşadığı acı gözlerinden okunuyordu.

Büyükbabası kendini geriye çekmiş olsa da yaşadığı acı gözlerinden okunuyordu.

İşte o anlar 👇

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Alpex

Büyükbaba ne arkadaşım yabancı diziye dublaj mı ayarlıyoruz?