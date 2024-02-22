İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı

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Öncelikle içerik üreticisi, İran’da neredeyse her sokakta çeşme olduğundan ve buz gibi tertemiz su içilebildiğinden bahsetti.
Ancak dikkat çeken durum sokaklarda çeşme olması değil, pipet seçeneği olmasıydı.
İçerik üreticisi pipetlerin tek kullanımlık olduğunu dile getirse de izleyiciler pek ikna olmadı.
Kimileri kullanılmış pipetlerin yeniden takılabileceğini kimileri de başka sebepleri öne sürerek hijyen konusunda tereddütlerini dile getirdi.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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