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İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı

İran Sokaklarında Yer Alan Çeşmelerin Pipet Seçeneği Olması Hijyen Konusunda Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 22:35

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@aysekocalarrr adlı TikTok kullanıcısı İran seyahatinde dikkatini çeken bir durumu takipçileriyle paylaştı ve kısa sürede çokça ilgi gördü. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Öncelikle içerik üreticisi, İran’da neredeyse her sokakta çeşme olduğundan ve buz gibi tertemiz su içilebildiğinden bahsetti.

Öncelikle içerik üreticisi, İran’da neredeyse her sokakta çeşme olduğundan ve buz gibi tertemiz su içilebildiğinden bahsetti.

Ancak dikkat çeken durum sokaklarda çeşme olması değil, pipet seçeneği olmasıydı.

Ancak dikkat çeken durum sokaklarda çeşme olması değil, pipet seçeneği olmasıydı.

İçerik üreticisi pipetlerin tek kullanımlık olduğunu dile getirse de izleyiciler pek ikna olmadı.

İçerik üreticisi pipetlerin tek kullanımlık olduğunu dile getirse de izleyiciler pek ikna olmadı.

Kimileri kullanılmış pipetlerin yeniden takılabileceğini kimileri de başka sebepleri öne sürerek hijyen konusunda tereddütlerini dile getirdi.

Kimileri kullanılmış pipetlerin yeniden takılabileceğini kimileri de başka sebepleri öne sürerek hijyen konusunda tereddütlerini dile getirdi.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? İşte detaylar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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