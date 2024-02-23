Sevgilisi ve En Yakın Arkadaşı Tarafından Aldatıldığını Öğrenen Kadının Sinir Krizi Geçirdiği Anlar

Yurt dışında yaşanan olayda bir kadın sevgilisinin en yakın arkadaşıyla birlikte olduğunu öğrendi. O anlarda ne yapacağını şaşıran kadının yaşadıkları kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Sevgilisini en yakın arkadaşıyla gören kadın şaşkınlığı ve siniriyle birlikte ne yapacağını şaşırmış haldeydi.
Öfkesini kontrol edemeyip bağırmaya başlayan kadın, hıncını alamayıp sevgilisine de vurdu.
Ancak ne yapsa sakinleşemedi ve bağırmaya devam ederken zıplamaya başladı.
O anlarda erkek arkadaşı onu sakinleştirmeye çalışsa da en yakın arkadaşının oturduğu yerden izlemesi herkesi şaşırttı.
İşte o anlar 👇
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