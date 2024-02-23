Misafir Gelince Hemen Abilik Ablalık Yaparak Onunla İlgilenen İlkokul Öğrencileri İçinizi Isıtacak

@sevda.celikkk_ kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarından içerikler üreten kadın, Ağrı’nın ilçesi Doğubayazıt’ta çektiği bir videoyla merhameti gözler önüne serdi. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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Tayinleri çıkmasıyla birlikte Doğubayazıt’a taşınan @sevda.celikkk_ küçük kızıyla gezerken bir ilkokulun teneffüs saatine denk geliyor.
İlkokul öğrencileri de kendi komşuları olunca yanlarına gidiyorlar ve kendi kızı Umay ile öğrencilerin seve seve oyunlar oynaması, abilik ablalık yapması dünyayı birkaç dakikalığına güzelleştiriyor.
Umay’ı salıncakta sallayan, o sırada ona göz kulak olan, elini asla bırakmayan abi ve ablaları saf iyiliği ve merhameti hatırlatıyor.
İzleyiciler ise içleri ısıtan bu görüntüler karşısında yorumlarda buluşuyor. Kimileri çocukluğuna gittiğini söylerken kimileriyse köy ile şehir farkını dile getiriyor.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar isr bu şekilde. 👇
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