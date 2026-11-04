61 Yaşındaki Çiftçi İş Botlarıyla Katıldığı 875 Kilometrelik Koşuyu Kazandı

Patates ve koyun çiftçisi olan Young, koşmaya 57 yaşında başladı. Gençliğinde yaklaşık 2 bin koyunun olduğu bir çiftlikte çalışıyordu. Fırtına yaklaştığında koyunları toplamak için bazen iki üç gün aralıksız koşması gerekiyordu. Yarış sırasında da kendini aynı şekilde motive etti. Fırtına geliyormuş ve koyunları toplaması gerekiyormuş gibi düşündü.

Yarış 27 Nisan 1983'te başladı. Diğer koşucular hızla öne geçti, Young ise geride kaldı. Klasik bir koşu yerine ayaklarını sürüyerek yavaş adımlarla ilerliyordu.