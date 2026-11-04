61 Yaşındaki Çiftçi İş Botlarıyla Katıldığı 875 Kilometrelik Koşuyu Kazandı
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Avustralyalı çiftçi Cliff Young, 1983'te 61 yaşındayken Sidney'den Melbourne'a uzanan 875 kilometrelik ultramaratona katıldı. Tulumuyla başlangıç çizgisine gelen Young'ı kimse ciddiye almadı. Yarışı 5 gün 15 saat 4 dakikada bitiren Young birinci oldu ve dünya rekorunu iki günden fazla geliştirdi.
Koşmayı fırtına öncesinde koyunları toplarken öğrendi
Diğerleri uyurken o koşmaya devam etti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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