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Yaşam
61 Yaşındaki Çiftçi İş Botlarıyla Katıldığı 875 Kilometrelik Koşuyu Kazandı

61 Yaşındaki Çiftçi İş Botlarıyla Katıldığı 875 Kilometrelik Koşuyu Kazandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 16:12
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Avustralyalı çiftçi Cliff Young, 1983'te 61 yaşındayken Sidney'den Melbourne'a uzanan 875 kilometrelik ultramaratona katıldı. Tulumuyla başlangıç çizgisine gelen Young'ı kimse ciddiye almadı. Yarışı 5 gün 15 saat 4 dakikada bitiren Young birinci oldu ve dünya rekorunu iki günden fazla geliştirdi.

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Koşmayı fırtına öncesinde koyunları toplarken öğrendi

Koşmayı fırtına öncesinde koyunları toplarken öğrendi

Patates ve koyun çiftçisi olan Young, koşmaya 57 yaşında başladı. Gençliğinde yaklaşık 2 bin koyunun olduğu bir çiftlikte çalışıyordu. Fırtına yaklaştığında koyunları toplamak için bazen iki üç gün aralıksız koşması gerekiyordu. Yarış sırasında da kendini aynı şekilde motive etti. Fırtına geliyormuş ve koyunları toplaması gerekiyormuş gibi düşündü.

Yarış 27 Nisan 1983'te başladı. Diğer koşucular hızla öne geçti, Young ise geride kaldı. Klasik bir koşu yerine ayaklarını sürüyerek yavaş adımlarla ilerliyordu.

Diğerleri uyurken o koşmaya devam etti

Diğerleri uyurken o koşmaya devam etti

Koşucuların çoğu günde 18 saat koşup 6 saat uyumayı planlıyordu. Young ise neredeyse hiç uyumadı. Yarış boyunca toplamda 12 saatten biraz fazla uyudu. Böylece geceleri öndekilere yetişti ve yarışı birinci bitirdi. Onun temposu diğerlerini de zorladı. Yarışı bitiren diğer beş koşucu da eski dünya rekorunu geçti.

Young, ödül olarak 10 bin dolar kazandı. Yılda yaklaşık 2 bin dolarla geçindiği için paraya ihtiyacı yoktu. Ödülü diğer bazı koşucular ve destek ekibiyle paylaştı. Ödül töreninde bacakları onu taşıyamadı, sahneden kucakta indirildi. Ayaklarını sürüyerek koştuğu stil sonradan 'Young shuffle' olarak anıldı ve birçok koşucu tarafından benimsendi. Young, 2003'te 81 yaşında hayatını kaybetti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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