Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayında Parada En Şanslı Olacak 4 Burcu Açıkladı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni bir aya girerken birikim yapmaktan harcama planına, borç kapatmaktan yatırım kararlarına kadar pek çok konuyu yeniden gözden geçiriyoruz. Haliyle astroloji meraklıları için gözler bir kez daha gökyüzüne çevriliyor ve Kasım ayının cüzdanlarımıza nasıl yansıyacağı merak konusu oluyor.
Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, Kasım ayında para konusunda en şanslı burçları sıraladı. Karadayı Ulusoy'un listesinde toprak ve su burçları dikkat çekti. Listede kendi burcu yer almayanların zengin olma hayali ise başka aylara kaldı.
Peki Kasım ayında para konusunda gökyüzünde neler oluyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın