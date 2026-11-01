Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayında Parada En Şanslı Olacak 4 Burcu Açıkladı

Yeni bir aya girerken birikim yapmaktan harcama planına, borç kapatmaktan yatırım kararlarına kadar pek çok konuyu yeniden gözden geçiriyoruz. Haliyle astroloji meraklıları için gözler bir kez daha gökyüzüne çevriliyor ve Kasım ayının cüzdanlarımıza nasıl yansıyacağı merak konusu oluyor.

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, Kasım ayında para konusunda en şanslı burçları sıraladı. Karadayı Ulusoy'un listesinde toprak ve su burçları dikkat çekti. Listede kendi burcu yer almayanların zengin olma hayali ise başka aylara kaldı.

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