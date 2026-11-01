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Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayında Parada En Şanslı Olacak 4 Burcu Açıkladı

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy Kasım Ayında Parada En Şanslı Olacak 4 Burcu Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 10:59

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Yeni bir aya girerken birikim yapmaktan harcama planına, borç kapatmaktan yatırım kararlarına kadar pek çok konuyu yeniden gözden geçiriyoruz. Haliyle astroloji meraklıları için gözler bir kez daha gökyüzüne çevriliyor ve Kasım ayının cüzdanlarımıza nasıl yansıyacağı merak konusu oluyor.

Astrolog Tuğba Karadayı Ulusoy, Kasım ayında para konusunda en şanslı burçları sıraladı. Karadayı Ulusoy'un listesinde toprak ve su burçları dikkat çekti. Listede kendi burcu yer almayanların zengin olma hayali ise başka aylara kaldı. 

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Peki Kasım ayında para konusunda gökyüzünde neler oluyor?

Peki Kasım ayında para konusunda gökyüzünde neler oluyor?

Listenin ilk üç sırasında yer alan Başak, Boğa ve Oğlak toprak elementinin burçları. Astrolojide toprak burçları somut kazanç, birikim ve güvenlik duygusuyla ilişkilendirilirken, su elementinden Balık ise sezgilerinin yönlendirdiği kararlarla öne çıkıyor.

Kasım ayına damgasını vuran gelişmelerden biri, 24 Ekim'de başlayan Merkür retrosunun 13 Kasım'da sona ermesi. Retro döneminde ertelenen imzalar, alışveriş kararları ve bekleyen ödemeler Merkür'ün yeniden direkt harekete geçmesiyle birlikte ilerleme şansı buluyor. Üstelik 9 Kasım'da gerçekleşecek Akrep Yeni Ayı, güven ve ortak finansal konular açısından yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

Elbette burç yorumları kesin bir sonuç vaat etmiyor. Yine de ay boyunca bütçeyi gözden geçirmek ve büyük harcamaları retronun bitişine bırakmak, astroloji meraklılarının en sık dile getirdiği öneriler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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