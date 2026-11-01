Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama Anne Olmak İçin Biyolojik Olarak En İdeal Yaş Aralığını Anlattı

Günümüzde ebeveyn olmak isteyen herkes kendisi için en doğru zamanın ne olduğunu merak ediyor. Kariyer planları, ekonomik koşullar ve hayat temposu yüzünden pek çok aile bebek planlarını erteleyebiliyor. Ancak beden bizim planlarımızı beklemiyor ve biyolojik olarak ebeveyn olmak için en uygun yaşlar, herkes için farklı olmakla birlikte düşündüğümüzden çok daha dar bir aralıkta yer alıyor.
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama, katıldığı programda, ideal hamilelik yaşını anlattı. Boyama, bedenin 27 ile 30 yaş arasında çok iyi durumda olduğunu söyleyerek, 30 yaşından sonra bedendeki oksidan yükünün arttığını ve yumurta rezervinin azalmasıyla birlikte kalitenin de düştüğünü belirtti.
Erkeklerde de durum pek farklı değil!
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