Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama Anne Olmak İçin Biyolojik Olarak En İdeal Yaş Aralığını Anlattı

Erkeklerde sperm üretimi ömür boyu devam ediyor, ancak bu durum kalitenin de değişmediği anlamına gelmiyor. Genel olarak 40 yaşından sonra sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yavaş yavaş kötüleşiyor, spermdeki DNA hasarı artıyor. Testosteron seviyesi de 30'lu yaşlardan itibaren yılda yaklaşık yüzde 1 oranında azalıyor. Bunun sonucunda partnerin yaşı ne olursa olsun gebeliğin gerçekleşmesi için geçen süre uzayabiliyor ve düşük riski yükselebiliyor. Yani anne adayının olduğu kadar baba adayının yaşı ve sağlığı da süreçte rol oynuyor.

Yaş tek başına belirleyici değil, günlük alışkanlıklarımız da sperm kalitesini doğrudan etkiliyor. Sigara ve aşırı alkol tüketimi sperm sayısını ve hareketliliğini azaltırken spermdeki DNA hasarını artırıyor. İşlenmiş gıdalar, trans yağlar ve şekerli içeceklerle dolu bir beslenme düzeni ile fazla kilo da hormon dengesini bozarak aynı yönde etki gösterebiliyor. Hareketsiz yaşam ve uzun saatler boyunca oturmak, yani bacak arasının sürekli ısınması da sperm üretimini olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Kronik stres ve yetersiz uyku ise testosteron seviyesini düşürebiliyor. Öte yandan sebze, meyve, balık ve kuruyemişin ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi bir beslenme, çinko ve C ile E gibi antioksidan vitaminlerden zengin bir menü ve düzenli, orta tempolu egzersiz sperm kalitesini destekleyen alışkanlıklar olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte bu yaşlar bir ortalamayı gösteriyor. Her bedenin farklı olduğu unutulmamalı ve gebelik planlayanların kendi yumurta rezervlerini, sperm kalitelerini ve genel sağlık durumlarını bir uzmanla değerlendirmesi gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!