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Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama Anne Olmak İçin Biyolojik Olarak En İdeal Yaş Aralığını Anlattı

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama Anne Olmak İçin Biyolojik Olarak En İdeal Yaş Aralığını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.11.2026 - 08:42 Son Güncelleme: 01.11.2026 - 09:15

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Günümüzde ebeveyn olmak isteyen herkes kendisi için en doğru zamanın ne olduğunu merak ediyor. Kariyer planları, ekonomik koşullar ve hayat temposu yüzünden pek çok aile bebek planlarını erteleyebiliyor. Ancak beden bizim planlarımızı beklemiyor ve biyolojik olarak ebeveyn olmak için en uygun yaşlar, herkes için farklı olmakla birlikte düşündüğümüzden çok daha dar bir aralıkta yer alıyor.

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Burcu Aydın Boyama, katıldığı programda, ideal hamilelik yaşını anlattı. Boyama, bedenin 27 ile 30 yaş arasında çok iyi durumda olduğunu söyleyerek, 30 yaşından sonra bedendeki oksidan yükünün arttığını ve yumurta rezervinin azalmasıyla birlikte kalitenin de düştüğünü belirtti.

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Erkeklerde de durum pek farklı değil!

Erkeklerde de durum pek farklı değil!

Erkeklerde sperm üretimi ömür boyu devam ediyor, ancak bu durum kalitenin de değişmediği anlamına gelmiyor. Genel olarak 40 yaşından sonra sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yavaş yavaş kötüleşiyor, spermdeki DNA hasarı artıyor. Testosteron seviyesi de 30'lu yaşlardan itibaren yılda yaklaşık yüzde 1 oranında azalıyor. Bunun sonucunda partnerin yaşı ne olursa olsun gebeliğin gerçekleşmesi için geçen süre uzayabiliyor ve düşük riski yükselebiliyor. Yani anne adayının olduğu kadar baba adayının yaşı ve sağlığı da süreçte rol oynuyor.

Yaş tek başına belirleyici değil, günlük alışkanlıklarımız da sperm kalitesini doğrudan etkiliyor. Sigara ve aşırı alkol tüketimi sperm sayısını ve hareketliliğini azaltırken spermdeki DNA hasarını artırıyor. İşlenmiş gıdalar, trans yağlar ve şekerli içeceklerle dolu bir beslenme düzeni ile fazla kilo da hormon dengesini bozarak aynı yönde etki gösterebiliyor. Hareketsiz yaşam ve uzun saatler boyunca oturmak, yani bacak arasının sürekli ısınması da sperm üretimini olumsuz etkileyen etkenler arasında yer alıyor. Kronik stres ve yetersiz uyku ise testosteron seviyesini düşürebiliyor. Öte yandan sebze, meyve, balık ve kuruyemişin ağırlıkta olduğu Akdeniz tipi bir beslenme, çinko ve C ile E gibi antioksidan vitaminlerden zengin bir menü ve düzenli, orta tempolu egzersiz sperm kalitesini destekleyen alışkanlıklar olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte bu yaşlar bir ortalamayı gösteriyor. Her bedenin farklı olduğu unutulmamalı ve gebelik planlayanların kendi yumurta rezervlerini, sperm kalitelerini ve genel sağlık durumlarını bir uzmanla değerlendirmesi gerekiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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