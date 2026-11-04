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Sözcü TV'de ABD Seçimlerini Anlatan İsmail Küçükkaya'nın Taktığı Şapka Gündem Oldu

Sözcü TV'de ABD Seçimlerini Anlatan İsmail Küçükkaya'nın Taktığı Şapka Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 16:11
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV'de yayınlanan 'Günaydın Türkiyem' isimli yayında ABD seçimlerini ele aldı. Ancak yayında seçimlerden daha çok konuşulan başka bir ayrıntı vardı: İsmail Küçükkaya'nın şapkası.

Küçükkaya, Trump destekçilerinin sloganı olan 'Make America Great Again' (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkayı taktı.

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İsmail Küçükkaya'dan Trump şapkası.

İsmail Küçükkaya'dan Trump şapkası.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV'de ABD seçimlerini değerlendirdi. ABD sandıklarından çıkan sonuçların ve küresel siyasete olası yansımalarının masaya yatırıldığı kritik yayında Küçükkaya, Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla özdeşleşen şapkayı takarak kamera karşısına geçti. Üzerinde Trump destekçilerinin ve 'MAGA' hareketinin simge sloganı olan 'Make America Great Again' (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkayı başına geçiren ünlü sunucu, yayının önemli bir bölümünü bu şekilde sürdürdü.

O anlar👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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