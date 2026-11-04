Sözcü TV'de ABD Seçimlerini Anlatan İsmail Küçükkaya'nın Taktığı Şapka Gündem Oldu
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, Sözcü TV'de yayınlanan 'Günaydın Türkiyem' isimli yayında ABD seçimlerini ele aldı. Ancak yayında seçimlerden daha çok konuşulan başka bir ayrıntı vardı: İsmail Küçükkaya'nın şapkası.
Küçükkaya, Trump destekçilerinin sloganı olan 'Make America Great Again' (Amerika’yı Yeniden Büyük Yap) yazılı şapkayı taktı.
İsmail Küçükkaya'dan Trump şapkası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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