Burcuna Göre Senin İçindeki Savaşın Ne?
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Dışarıdan bakıldığında herkesin kendine özgü bir karakteri, hayata karşı bir duruşu ve güçlü yanları var. Ancak bazen en büyük mücadelelerimizi kimseye göstermeden, kendi içimizde veriyoruz. Kimi zaman mantığımızla duygularımız, kimi zaman özgürlük arzumuzla sorumluluklarımız, kimi zaman da geçmişimizle geleceğe dair hayallerimiz karşı karşıya geliyor. Astrolojik özelliklerinden yola çıkarak burcunun içinde yaşadığın en büyük çatışmayı ortaya çıkarıyoruz. Belki sürekli güçlü görünmeye çalışıyorsun, belki herkesi mutlu ederken kendini unutuyorsun ya da belki de bir türlü susturamadığın düşüncelerinle mücadele ediyorsun. Peki, senin içindeki asıl savaş ne?
Burcunu seçer misin?
Her Şeyi Kontrol Etme İsteğiyle Sabırsızlığın Arasında Sıkışıyorsun
Güvenli Alanınla Değişim Korkun Arasında Sıkışıyorsun
Özgür Olma İsteğinle Bir Yere Ait Olma Arasında Kalıyorsun
Herkesi Korurken Kendini Unutuyorsun
Güçlü Görünme İsteğinle Anlaşılma İhtiyacın Çatışıyor
Kusursuz Olma Çabanla Kendini Kabul Etme İhtiyacın Çatışıyor
Herkesi Mutlu Etme İsteğinle Kendi İsteklerin Arasında Kalıyorsun
Kontrol İsteğinle Güvenme Arzun Arasında Mücadele Ediyorsun
Özgürlük Arzunla Sorumlulukların Arasında Sıkışıyorsun
Hırsınla Mutlu Olma İhtiyacın Çatışıyor
Farklı Olma İsteğinle Anlaşılma İhtiyacın Çatışıyor
Hayallerinle Gerçeklerin Arasında Sıkışıyorsun
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