Burcuna Göre Senin İçindeki Savaşın Ne?

Senin içindeki en büyük savaş, harekete geçme arzunla sabırlı olma zorunluluğun arasında yaşanıyor. Bir şeyi istediğinde hemen gerçekleşmesini bekliyorsun. Önüne bir hedef koyduğunda beklemek, başkalarının karar vermesini izlemek veya olayların kendi akışında ilerlemesine izin vermek sana oldukça zor geliyor. Çünkü senin için hayat, sürekli mücadele edilmesi ve kazanılması gereken bir alan gibi. Dışarıdan cesur, kararlı ve ne istediğini bilen biri olarak görünüyorsun. Ancak kendi içinde zaman zaman başarısız olma ihtimaliyle de mücadele ediyorsun. Her zaman güçlü olmak, her sorunu tek başına çözmek ve hiçbir koşulda geri adım atmamak zorundaymışsın gibi hissedebiliyorsun. Asıl çatışman ise bazen savaşman gereken şeyin dışındaki koşullar değil, kendi aceleciliğin olduğunu fark edememen. Her şeyi hemen çözmek zorunda değilsin. Bazı şeylerin zamanla güzelleşmesine izin vermek de bir güç göstergesidir.