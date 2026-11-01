Bir Şehir Tasarla, Hayalindeki Hayatı Ortaya Çıkaralım!
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Hayalindeki şehri tasarlayacak olsaydın nasıl bir yer ortaya çıkardı? Gökyüzüne uzanan gökdelenlerle dolu, hiç uyumayan bir metropol mü; deniz kokusunun sokaklara yayıldığı huzurlu bir sahil şehri mi; yoksa sanatın, doğanın ve özgürlüğün bir arada olduğu bambaşka bir dünya mı? Seçimlerin yalnızca nasıl bir şehirde yaşamak istediğini değil, hayattan neler beklediğini de anlatabilir.
1. Hayalindeki şehrin merkezinde nasıl bir manzara olsun isterdin?
2. Şehrinde yaşamak için nasıl bir ev tasarlardın?
3. Şehrinin en önemli buluşma noktası neresi olsun isterdin?
4. Şehrinde ulaşım nasıl olsun isterdin?
5. Şehrinin gece hayatını nasıl hayal ediyorsun?
6. Şehrinde en çok hangi mevsimi hissetmek isterdin?
7. Şehrinde hangi sosyal alan daha fazla bulunsun isterdin?
8. Şehrinde insanların çalışma hayatı nasıl olsun isterdin?
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