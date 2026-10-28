29 Ekim'e Özel: Cumhuriyet Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
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29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri! Peki Cumhuriyet'in ilanından Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ün hayatından Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirilen yeniliklere kadar tarihimizi ne kadar iyi biliyorsun? Hazırladığımız 10 soruluk testte bilgini sınayacak, bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksin. Hazırsan tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyoruz!
1. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'nin başkenti neresiydi?
2. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi tarihte açıldı?
3. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türkiye ile İtilaf Devletleri arasındaki barış antlaşması hangisidir?
4. Saltanat hangi tarihte kaldırıldı?
5. Cumhuriyet'in ilanından sonra halifelik hangi yıl kaldırıldı?
6. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı kimdir?
7. İstiklal Marşı hangi yıl kabul edildi?
8. Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı hangi yıl tanındı?
9. Mustafa Kemal'e “Atatürk” soyadı hangi yıl verildi?
10. Büyük Taarruz hangi tarihte başladı?
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