29 Ekim'e Özel: Cumhuriyet Tarihi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

29 Ekim 1923, Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri! Peki Cumhuriyet'in ilanından Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk'ün hayatından Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekleştirilen yeniliklere kadar tarihimizi ne kadar iyi biliyorsun? Hazırladığımız 10 soruluk testte bilgini sınayacak, bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksin. Hazırsan tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyoruz!