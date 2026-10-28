Bir Dedektif Dizisinde Hangi Rol Sana Verilirdi?
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Bir dedektif dizisinin içinde olduğunu düşün. Ortada çözülmesi gereken gizemli bir cinayet, birbirinden şüpheli karakterler ve herkesten saklanan sırlar var. Herkes farklı bir hikaye anlatırken gerçeği ortaya çıkaracak kişi kim olacak? Belki en küçük ayrıntıyı bile fark eden zeki dedektif sensin, belki herkesten önce olayların arkasındaki bağlantıyı çözen adli analiz uzmanı... Ya da kimsenin şüphelenmediği, bütün oyunu perde arkasından yöneten kişi! Peki, böyle bir dizide sen hangi rolde olurdun?
1. Bir sabah uyandığında yaşadığın mahallede gizemli bir olay yaşandığını öğrendin. İlk tepkin ne olurdu?
2. Bir arkadaşının sana doğruyu söylemediğinden şüpheleniyorsun. Nasıl davranırsın?
3. Bir gizemli olayın yaşandığı odada yalnızca bir ipucu bulabiliyorsun. Hangisini seçerdin?
4. Bir dedektif ekibinde çalışıyorsun. Hangi görev sana daha uygun?
5. Şüphelilerden biri seni yanıltmaya çalışıyor. Ne yaparsın?
6. Bir olayın çözümü için yalnızca bir gece vaktin var. Nasıl çalışırsın?
7. İnsanlar seni en çok hangi özelliğinle tanımlar?
8. Bir şüpheli sana hiç beklemediğin bir itirafta bulundu. İlk olarak ne yaparsın?
9. Bir dedektif dizisinde seni en çok hangi sahne heyecanlandırırdı?
10. Ekibindeki herkes farklı bir kişiden şüpheleniyor. Sen ne yaparsın?
Baş Dedektif
Adli Analiz Uzmanı
Gizli Görev Uzmanı
Ekibin Beyni
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