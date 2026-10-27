Kişilik Testi: En Büyük Savunma Mekanizman Ne?
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Herkes zaman zaman kendini korumak için bazı duygularını gizler, yaşananları farklı yorumlar ya da zor durumlarla başa çıkmak için kendine özgü yollar geliştirir. Bazen bir şakaya sığınır, bazen hiçbir şey olmamış gibi davranır, bazen de her şeyi kontrol etmeye çalışırız. Peki, sen duygusal olarak zorlandığında hangi savunma mekanizmasına başvuruyorsun?
1. Birinin söylediği bir söz seni derinden kırdığında ilk tepkin ne olur?
2. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?
3. Bir arkadaşın sana kızgın olduğunu söylediğinde ne yaparsın?
4. Geçmişte yaşadığın üzücü bir olayı hatırladığında nasıl davranırsın?
5. Birinden hoşlandığında ama reddedilmekten korktuğunda ne yaparsın?
6. Beklemediğin bir eleştiri aldığında ilk olarak ne düşünürsün?
7. Kendini üzgün hissettiğinde çevrendekiler bunu nasıl anlar?
8. Bir planın tamamen ters gittiğinde nasıl tepki verirsin?
9. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
10. Seni endişelendiren bir haber aldığında ilk tepkin ne olur?
Duyguları Bastırma ve İnkar
Mizaha Sığınma
Entelektüelleştirme ve Aşırı Analiz
Rasyonalizasyon ve Kendini Haklı Çıkarma
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