Kişilik Testi: En Büyük Savunma Mekanizman Ne?

Senin en büyük savunma mekanizman, zor duygularla arana mesafe koymak olabilir. Üzüldüğünde, kırıldığında veya korktuğunda bunu hemen dışarıya yansıtmak yerine kendi içinde tutmayı tercih ediyorsun. Çevrendekiler seni sakin, güçlü ve kolay kolay etkilenmeyen biri olarak görebilir. Ancak dışarıdan görünen bu sakinlik, her zaman içeride de aynı şekilde hissettiğin anlamına gelmez. Senin için duyguları kontrol altında tutmak, bazen kontrolü kaybetmekten daha güvenli hissettirebilir. Özellikle birinin seni incitmesinden, zayıf görünmekten veya duygularının başkaları tarafından kullanılmasından çekiniyorsan hislerini gizlemek sana koruyucu bir alan sağlayabilir. Bir sorun yaşadığında hiçbir şey olmamış gibi davranman ya da canını sıkan bir konuyu düşünmemeye çalışman da bunun bir parçası olabilir. Bu mekanizmanın güçlü yanı, zor anlarda hemen dağılmadan günlük hayatına devam edebilmen. Her duyguyu anında dışarı vurmak zorunda değilsin ve bazı durumlarda sakin kalmak gerçekten işe yarar. Fakat bastırdığın duygular tamamen ortadan kalkmayabilir. Zamanla birikebilir, beklemediğin bir anda ortaya çıkabilir veya ilişkilerinde kendini ifade etmeni zorlaştırabilir.