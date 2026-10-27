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Kişilik Testi: En Büyük Savunma Mekanizman Ne?

Kişilik Testi: En Büyük Savunma Mekanizman Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
27.10.2026 - 18:01
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Herkes zaman zaman kendini korumak için bazı duygularını gizler, yaşananları farklı yorumlar ya da zor durumlarla başa çıkmak için kendine özgü yollar geliştirir. Bazen bir şakaya sığınır, bazen hiçbir şey olmamış gibi davranır, bazen de her şeyi kontrol etmeye çalışırız. Peki, sen duygusal olarak zorlandığında hangi savunma mekanizmasına başvuruyorsun?

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1. Birinin söylediği bir söz seni derinden kırdığında ilk tepkin ne olur?

2. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?

2. Bir hata yaptığında kendini nasıl hissedersin?

3. Bir arkadaşın sana kızgın olduğunu söylediğinde ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın sana kızgın olduğunu söylediğinde ne yaparsın?

4. Geçmişte yaşadığın üzücü bir olayı hatırladığında nasıl davranırsın?

5. Birinden hoşlandığında ama reddedilmekten korktuğunda ne yaparsın?

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6. Beklemediğin bir eleştiri aldığında ilk olarak ne düşünürsün?

6. Beklemediğin bir eleştiri aldığında ilk olarak ne düşünürsün?

7. Kendini üzgün hissettiğinde çevrendekiler bunu nasıl anlar?

8. Bir planın tamamen ters gittiğinde nasıl tepki verirsin?

9. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?

9. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?

10. Seni endişelendiren bir haber aldığında ilk tepkin ne olur?

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Duyguları Bastırma ve İnkar

Senin en büyük savunma mekanizman, zor duygularla arana mesafe koymak olabilir. Üzüldüğünde, kırıldığında veya korktuğunda bunu hemen dışarıya yansıtmak yerine kendi içinde tutmayı tercih ediyorsun. Çevrendekiler seni sakin, güçlü ve kolay kolay etkilenmeyen biri olarak görebilir. Ancak dışarıdan görünen bu sakinlik, her zaman içeride de aynı şekilde hissettiğin anlamına gelmez. Senin için duyguları kontrol altında tutmak, bazen kontrolü kaybetmekten daha güvenli hissettirebilir. Özellikle birinin seni incitmesinden, zayıf görünmekten veya duygularının başkaları tarafından kullanılmasından çekiniyorsan hislerini gizlemek sana koruyucu bir alan sağlayabilir. Bir sorun yaşadığında hiçbir şey olmamış gibi davranman ya da canını sıkan bir konuyu düşünmemeye çalışman da bunun bir parçası olabilir. Bu mekanizmanın güçlü yanı, zor anlarda hemen dağılmadan günlük hayatına devam edebilmen. Her duyguyu anında dışarı vurmak zorunda değilsin ve bazı durumlarda sakin kalmak gerçekten işe yarar. Fakat bastırdığın duygular tamamen ortadan kalkmayabilir. Zamanla birikebilir, beklemediğin bir anda ortaya çıkabilir veya ilişkilerinde kendini ifade etmeni zorlaştırabilir.

Mizaha Sığınma

Senin en büyük savunma mekanizman, zor durumları mizahla hafifletmek olabilir. Canını sıkan bir şey yaşadığında ortamı yumuşatmak, kendinle dalga geçmek veya yaşananları komik bir hikayeye dönüştürmek sana iyi gelebilir. İnsanları güldürmek senin için yalnızca eğlenmek değil, bazen zor duygularla başa çıkmanın da bir yoludur. Çevrendekiler seni neşeli, rahat ve her koşulda bir çıkış yolu bulan biri olarak tanıyor olabilir. Gergin bir ortamda espri yaparak herkesi rahatlatabilir, tatsız bir konuşmanın havasını değiştirebilirsin. Bu özellik, zor zamanlarda bile olaylara farklı bir açıdan bakmana yardımcı olabilir. Üstelik mizah, insanlarla bağ kurmanın ve bazı sorunların üzerindeki baskıyı azaltmanın etkili yollarından biridir. Ancak bazen şakaların, gerçekten söylemek istediğin şeylerin önüne geçebilir. Kırıldığında bunu açıkça anlatmak yerine gülüp geçebilir, endişelendiğinde konuyu değiştirebilir veya ciddi bir konuşmanın ortasında bile espriye başvurabilirsin. İnsanlar seni güldüren kişi olarak gördükleri için senin de desteğe ihtiyaç duyabileceğini fark etmeyebilirler.

Entelektüelleştirme ve Aşırı Analiz

Entelektüelleştirme ve Aşırı Analiz

Senin en büyük savunma mekanizman, duygularını anlamaya çalışırken onları analiz etmeye yönelmek olabilir. Zor bir durumla karşılaştığında önce ne hissettiğine değil, neden böyle olduğuna odaklanırsın. Olayları parçalara ayırmak, olası nedenleri değerlendirmek ve mantıklı bir açıklamaya ulaşmak sana kontrol hissi verir. Belirsizlik seni rahatsız ettiğinde ayrıntıları incelemeye başlayabilirsin. Birinin neden farklı davrandığını, bir konuşmada hangi noktada sorun çıktığını veya bir kararın nasıl sonuçlandığını tekrar tekrar düşünebilirsin. Bu yaklaşım, sorunları çözme ve olayları farklı açılardan değerlendirme konusunda sana avantaj sağlayabilir. Özellikle aceleyle tepki vermek yerine düşünmeyi tercih etmen, birçok durumda işine yarayabilir. Ancak duyguları sürekli analiz etmek, onları gerçekten yaşamaktan uzaklaşmana da neden olabilir. Örneğin birinin seni kırdığını kabul etmek yerine neden böyle hissettiğini araştırabilir, hayal kırıklığını yaşamak yerine olayın mantıksal nedenlerini sıralayabilirsin. Her şeyi anlamlandırdığında kendini daha güvende hissedebilirsin ama bazı duyguların çözülmesi için yalnızca düşünmek yeterli olmayabilir.

Rasyonalizasyon ve Kendini Haklı Çıkarma

Rasyonalizasyon ve Kendini Haklı Çıkarma

Senin en büyük savunma mekanizman, yaşananları kendine mantıklı açıklamalarla anlatmak olabilir. Bir şey istediğin gibi gitmediğinde, yaptığın bir hata seni rahatsız ettiğinde veya birinin davranışı seni incittiğinde olayın neden aslında o kadar da kötü olmadığını düşünmeye başlayabilirsin. Bazen kendi davranışlarını haklı çıkaran açıklamalar bulmak, yaşadığın rahatsızlığı azaltabilir. Örneğin beklediğin bir sonucu alamadığında bunun zaten çok önemli olmadığını söyleyebilir, bir ilişkide hayal kırıklığı yaşadığında karşındaki kişinin sana uygun olmadığını düşünebilir veya bir tartışmada kendi hatalarını görmek yerine diğer kişinin yanlışlarına odaklanabilirsin. Bu açıklamalar bazen gerçekten doğru olabilir. Ancak bazen de kabul etmesi zor bir duygudan veya gerçekle yüzleşmekten kaçınmanı sağlayabilir. Bu mekanizmanın güçlü yanı, olumsuz olayların ardından kendini toparlamana yardımcı olmasıdır. Her başarısızlığı kişisel bir felaket olarak görmez, yaşadıklarına farklı açılardan bakarak moralini koruyabilirsin. Kendine bir çıkış yolu bulabilmen, zor zamanlarda ilerlemeye devam etmeni sağlayabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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