Bir Manzara Seç, Ruh Halinin Hangi Mevsimde Olduğunu Söyleyelim!
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Bazen içimizde yaz güneşi açarken bazen de kendimizi sonbaharın sessizliğinde buluruz. Ruh halimiz her zaman dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir. Belki yeni başlangıçlara hazırsın, belki biraz dinlenmeye ihtiyacın var ya da hayatında yepyeni bir dönemin kapısındasın. Peki, şu sıralar ruhun hangi mevsimi yaşıyor?
Seç bakalım!
Yaz: İçinde Güneş Açıyor
Sonbahar: Kendine Dönme Zamanındasın
Kış: Dinlenmeye ve Korunmaya İhtiyacın Var
İlkbahar: Yeni Bir Başlangıcın Eşiğindesin
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