Bir Anahtar Seç, Hayatında Çözülmeyi Bekleyen Konuyu Bulalım!

Senin hayatında çözülmeyi bekleyen konu, geçmişte yaşadığın ama zihninde tam olarak bir yere oturtamadığın bir mesele olabilir. Bu, kapanmamış bir arkadaşlık, içinde kalan bir konuşma, istediğin gibi sonuçlanmayan bir ilişki ya da geçmişte verdiğin bir karar olabilir. Üzerinden zaman geçmiş olsa bile bazı anların neden hala aklına geldiğini zaman zaman sorguluyor olabilirsin. Belki de geçmişi sürekli düşündüğün için değil, ondan çıkardığın anlamı henüz tamamlayamadığın için aynı konuya geri dönüyorsun. O dönem farklı davransaydın ne olacağını, birinin sana neden öyle davrandığını veya bazı şeylerin neden istediğin gibi gelişmediğini merak ediyor olabilirsin. Bazen zihnimiz, cevabını bulamadığı soruları tekrar tekrar önümüze getirir. Ancak her hikayenin bütün sorulara cevap veren bir sonu olmayabilir. Birinden açıklama alamamak, yaşananları bütünüyle anlayamamak veya bir fırsatı kaçırmış olmak, hayatına devam edemeyeceğin anlamına gelmez. Geçmişteki kendine bugünkü bilginle bakmak yerine, o günkü koşullar içinde elinden geleni yaptığını da hatırlaman önemli.