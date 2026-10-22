Aşk Hayatında Seni Bekleyen En Büyük Ders Ne?
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Aşk bazen en güzel duyguları yaşatırken bazen de kendimizle ilgili fark etmediğimiz gerçekleri ortaya çıkarır. Belki her ilişkide fazla fedakarlık yapıyorsun, belki yanlış insanlara şans veriyorsun ya da duygularını belli etmekten çekiniyorsun. Peki, aşk hayatında tekrar tekrar karşına çıkan durumların sana anlatmaya çalıştığı bir şey olabilir mi?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Hoşlandığın biri sana karşı ilgisini azalttığında nasıl davranırsın?
3. Bir ilişkide seni en çok ne üzer?
4. Birinden hoşlandığında duygularını nasıl belli edersin?
5. Partnerinle bir sorun yaşadığında ne yaparsın?
6. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde en çok ne hissedersin?
7. Hoşlandığın kişi sana geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?
8. Bir ilişkide kendi ihtiyaçlarınla partnerinin ihtiyaçları çatışırsa ne yaparsın?
9. Birinin sana uygun olmadığını fark ettiğinde nasıl davranırsın?
10. Partnerin sana yeterince ilgi göstermediğinde ne yaparsın?
Kendinden Vazgeçmeden Sevmek
Sözlerden Çok Davranışlara Güvenmek
Duygularını Saklamak Yerine Açıkça İfade Etmek
Sevmekle Kendini Kaybetmek Arasındaki Farkı Anlamak
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