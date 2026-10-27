Burcuna Göre Hangi Yemek Menüsüsün?
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Her burcun kendine özgü bir enerjisi, tarzı ve hayata yaklaşımı var. Peki, bu özellikler bir yemek menüsüne dönüşseydi ortaya nasıl bir sofra çıkardı? Kimi burçlar gösterişli ve iddialı lezzetlerden hoşlanırken kimileri geleneksel tatları, kimileri ise birbirinden farklı lezzetlerin bir araya geldiği sürprizli menüleri temsil ediyor!
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