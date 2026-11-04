Dudaklar Kışın Neden Daha Çok Çatlar?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kış gelince dudak kremleri ceplerden eksik olmuyor. Dudakların soğukta bu kadar kolay çatlamasının nedeni, yapılarının yüzün geri kalanından çok farklı olması. İnce ve korumasız dudak derisi, kışın kuru havada hızla nemini kaybediyor.
Dudak derisi yüz derisinden altı kat daha ince
Dudak yalamak sorunu daha da büyütüyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın