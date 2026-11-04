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Dudaklar Kışın Neden Daha Çok Çatlar?

Dudaklar Kışın Neden Daha Çok Çatlar?

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 16:18
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Kış gelince dudak kremleri ceplerden eksik olmuyor. Dudakların soğukta bu kadar kolay çatlamasının nedeni, yapılarının yüzün geri kalanından çok farklı olması. İnce ve korumasız dudak derisi, kışın kuru havada hızla nemini kaybediyor.

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Dudak derisi yüz derisinden altı kat daha ince

Dudak derisi yüz derisinden altı kat daha ince

Londra'daki Bupa Health Clinics'te klinik direktör yardımcısı olan doktor Luke Powles, dudak derisindeki koruyucu bariyerin yüzün geri kalanına göre daha ince olduğunu söylüyor. Powles'a göre yüz derisindeki hücre katmanları, dudaktakilerden altı kat daha kalın olabiliyor. Dudaklarda yağ bezleri de vücudun diğer bölgelerine göre daha az.

Dudak dokusu, ağzın içini kaplayan zara benziyor. Yalnızca üç ila beş katmandan oluşuyor ve yüzdeki kıl kökleriyle ter bezlerini içermiyor. Kışın dışarıdaki hava soğuyup kuruyor, içeride ise kaloriferler açılıyor. Sürekli kuru havaya maruz kalan dudaklar nemini kaybediyor, çatlıyor, soyuluyor ve kanayabiliyor. Tıpta bu duruma keilit adı veriliyor.

Dudak yalamak sorunu daha da büyütüyor

Dudak yalamak sorunu daha da büyütüyor

Çatlayan dudakları yalamak geçici olarak rahatlatsa da durumu kötüleştiriyor. Tükürükte nişastayı parçalayan amilaz ve yağların sindirimine yardım eden lipaz gibi sindirim enzimleri bulunuyor. Powles, tükürük kuruduğunda dudakları koruyan doğal yağ tabakasını da alıp götürdüğünü söylüyor. Zamanla bu enzimler dudak derisine zarar veriyor ve kurumayı artırıyor. Kışın sık görülen burun tıkanıklığı da ağızdan nefes almaya yol açtığı için dudakların kurumasına katkı sağlıyor.

Kuru dudaklar yalnızca görünüm sorunu değil. Çatlayan deri, mikropların içeri girmesini kolaylaştırıyor. Bazı bakteri ve mantarlar dudaklarda iltihaba yol açıp şikayetleri artırabiliyor. Dudak kremi, merhem ya da nemlendirici cihaz kullanmanıza rağmen dudaklarınız iyileşmiyorsa bir doktora görünmek iyi olabilir.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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