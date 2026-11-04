Dudaklar Kışın Neden Daha Çok Çatlar?

Londra'daki Bupa Health Clinics'te klinik direktör yardımcısı olan doktor Luke Powles, dudak derisindeki koruyucu bariyerin yüzün geri kalanına göre daha ince olduğunu söylüyor. Powles'a göre yüz derisindeki hücre katmanları, dudaktakilerden altı kat daha kalın olabiliyor. Dudaklarda yağ bezleri de vücudun diğer bölgelerine göre daha az.

Dudak dokusu, ağzın içini kaplayan zara benziyor. Yalnızca üç ila beş katmandan oluşuyor ve yüzdeki kıl kökleriyle ter bezlerini içermiyor. Kışın dışarıdaki hava soğuyup kuruyor, içeride ise kaloriferler açılıyor. Sürekli kuru havaya maruz kalan dudaklar nemini kaybediyor, çatlıyor, soyuluyor ve kanayabiliyor. Tıpta bu duruma keilit adı veriliyor.