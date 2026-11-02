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"Nereden Geliyor" Bizden Avrupa'ya Gidip Değişerek Geri Dönen Kelimelerin Hikayesini Anlattı

"Nereden Geliyor" Bizden Avrupa'ya Gidip Değişerek Geri Dönen Kelimelerin Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 10:53

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Diller de insanlar gibi yolculuk eder, gittikleri yerlerde şekil değiştirir ve bu şekilde yolculuğuna devam eder. Bu sebeple kelimelerin kökeni ile ilgili araştırma yapmak size bambaşka kapılar açabilir. Türkçe de yüzyıllar boyunca hem pek çok kelimeyi ödünç aldı hem de Avrupa dillerine sayısız kelime bıraktı. Bunlardan bazıları öyle büyük bir değişim geçirdi ki bugün onları yabancı sanıp gündelik hayatımızda kullanmaya devam ediyoruz.

'nerdengeliyo' isimli hesabın paylaştığı videoda, 'Bizden Gidip Bize Dönen Kelimeler'in Avrupa'daki serüveni anlattı. Her birinin aslında kendi mutfağımıza ve mimarimize uzanan bir geçmişi olduğunu gösteren video izleyenlerin ufkunu açtı.

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Peki bu kelimeler Avrupa'ya nasıl gitti?

Peki bu kelimeler Avrupa'ya nasıl gitti?

Arapçadan Türkçeye geçen şerbet, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde İtalyanca 'sorbetto' ve Fransızca 'sorbet' biçimlerine dönüştü. Bugün dondurmanın kuzeni olarak bildiğimiz 'sorbe' ise aslında şerbetin yeniden bize ulaşmış hali.

Etin bastırılarak kurutulmasından doğan pastırma, Romenceye 'pastramă' olarak yerleşti. Oradan Yidiş diline ve Amerikan İngilizcesine 'pastrami' adıyla geçen kelime, New York'taki şarküterilerin meşhur sandviciyle dünyaya yayıldı. Sonunda da 'pastrami' olarak bizim menülerimize girdi.

Farsçadan Türkçeye geçen köşk, Fransızca ve İngilizcede 'kiosk' biçimini aldı. Köşkün bahçedeki küçük ve açık yapı anlamı, sokaktaki gazete ve büfe tezgahlarına kadar genişledi. Bugün bilgi ve ödeme makinelerine bile verilen 'kiosk' adı, aynı kelimenin bize geri dönen yüzü.

Earl Grey çayının kokusunu veren turunçgil olan bergamot ise Türkçedeki 'beg armudu' ifadesine dayanıyor. İtalyancada 'bergamotta' olarak yerleşen kelime, İngiliz çay kültürü sayesinde dünyaya yayıldı ve bize 'bergamot' olarak döndü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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