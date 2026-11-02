"Nereden Geliyor" Bizden Avrupa'ya Gidip Değişerek Geri Dönen Kelimelerin Hikayesini Anlattı

Diller de insanlar gibi yolculuk eder, gittikleri yerlerde şekil değiştirir ve bu şekilde yolculuğuna devam eder. Bu sebeple kelimelerin kökeni ile ilgili araştırma yapmak size bambaşka kapılar açabilir. Türkçe de yüzyıllar boyunca hem pek çok kelimeyi ödünç aldı hem de Avrupa dillerine sayısız kelime bıraktı. Bunlardan bazıları öyle büyük bir değişim geçirdi ki bugün onları yabancı sanıp gündelik hayatımızda kullanmaya devam ediyoruz.
'nerdengeliyo' isimli hesabın paylaştığı videoda, 'Bizden Gidip Bize Dönen Kelimeler'in Avrupa'daki serüveni anlattı. Her birinin aslında kendi mutfağımıza ve mimarimize uzanan bir geçmişi olduğunu gösteren video izleyenlerin ufkunu açtı.
Peki bu kelimeler Avrupa'ya nasıl gitti?
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