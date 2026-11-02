"Nereden Geliyor" Bizden Avrupa'ya Gidip Değişerek Geri Dönen Kelimelerin Hikayesini Anlattı

Arapçadan Türkçeye geçen şerbet, Osmanlı'nın Avrupa ile ticaretinde İtalyanca 'sorbetto' ve Fransızca 'sorbet' biçimlerine dönüştü. Bugün dondurmanın kuzeni olarak bildiğimiz 'sorbe' ise aslında şerbetin yeniden bize ulaşmış hali.

Etin bastırılarak kurutulmasından doğan pastırma, Romenceye 'pastramă' olarak yerleşti. Oradan Yidiş diline ve Amerikan İngilizcesine 'pastrami' adıyla geçen kelime, New York'taki şarküterilerin meşhur sandviciyle dünyaya yayıldı. Sonunda da 'pastrami' olarak bizim menülerimize girdi.

Farsçadan Türkçeye geçen köşk, Fransızca ve İngilizcede 'kiosk' biçimini aldı. Köşkün bahçedeki küçük ve açık yapı anlamı, sokaktaki gazete ve büfe tezgahlarına kadar genişledi. Bugün bilgi ve ödeme makinelerine bile verilen 'kiosk' adı, aynı kelimenin bize geri dönen yüzü.

Earl Grey çayının kokusunu veren turunçgil olan bergamot ise Türkçedeki 'beg armudu' ifadesine dayanıyor. İtalyancada 'bergamotta' olarak yerleşen kelime, İngiliz çay kültürü sayesinde dünyaya yayıldı ve bize 'bergamot' olarak döndü.