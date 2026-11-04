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Hayatında Hangi Rolü Oynamaktan Yoruldun?

Hayatında Hangi Rolü Oynamaktan Yoruldun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
04.11.2026 - 15:55
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Bazen hayatın içinde kendimize ait olmayan rolleri üstleniriz. Herkesin derdini dinleyen kişi oluruz, güçlü görünmek için kendi kırgınlıklarımızı saklarız, kimse üzülmesin diye sürekli alttan alırız ya da her şey yolundaymış gibi davranırız. Zamanla bu roller o kadar alışkanlık haline gelir ki gerçekten ne hissettiğimizi bile unutabiliriz. Peki, sen hayatında en çok hangi rolü oynamaktan yoruldun?

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1. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?

2. Çok kötü bir gün geçirdin. Yakınların seninle konuşmak istediğinde ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın senden sürekli yardım istiyor ama sen de yorgunsun. Ne yaparsın?

3. Bir arkadaşın senden sürekli yardım istiyor ama sen de yorgunsun. Ne yaparsın?

4. Bir tartışma yaşadığında genellikle nasıl davranırsın?

5. En çok hangi cümleyi duymaktan yoruldun?

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6. Birisi sana gerçekten nasıl olduğunu sorduğunda ne hissedersin?

6. Birisi sana gerçekten nasıl olduğunu sorduğunda ne hissedersin?

7. Hayatında en çok hangi konuda kendini geri plana atıyorsun?

8. Bir ortama girdiğinde genellikle nasıl bir sorumluluk üstlenirsin?

9. Birinden destek istemen gerektiğinde ne yaparsın?

10. Kendine ayırdığın bir günün sonunda bile neden yorulmuş hissedebilirsin?

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Herkesi Kurtaran Kişi Olmaktan Yoruldun!

Herkesi Kurtaran Kişi Olmaktan Yoruldun!

Senin hayatında üstlendiğin en yorucu rol, herkesin sorunlarını çözmeye çalışan kişi olmak. Çevrendeki insanlar zor zamanlardan geçtiğinde ilk akıllarına gelenlerden biri sen oluyorsun. Birinin canı sıkılsa dinliyorsun, birinin işi ters gitse çözüm arıyorsun, biri kendini yalnız hissetse yanında olmaya çalışıyorsun. Üstelik çoğu zaman bunları senden istedikleri için değil, sen kendini sorumlu hissettiğin için yapıyorsun. Ancak kimsenin fark etmediği bir gerçek var: Senin de yardıma ihtiyacın oluyor. Herkesin yükünü taşırken kendi sorunlarını ertelemeye alışmışsın. Bazen anlatacak çok şeyin olsa bile karşındaki insanın daha büyük bir derdi olduğunu düşünüp susuyorsun. Zamanla dinleyen, anlayan ve çözüm bulan kişi olmak senin için bir alışkanlığa dönüşmüş.

Her Zaman Güçlü Görünen Kişi Olmaktan Yoruldun!

Senin en çok yorulduğun rol, hiçbir şey seni yıkamazmış gibi davranmak. İnsanlar seni genellikle güçlü, kararlı ve kendi ayakları üzerinde durabilen biri olarak görüyor. Zor bir dönemden geçsen bile bunu çok fazla belli etmiyorsun. Bir sorun yaşadığında önce kendi başına çözmeye çalışıyor, yardım istemeyi ise çoğu zaman son seçenek olarak görüyorsun. Belki de geçmişte yaşadığın bazı deneyimler sana duygularını göstermekten kaçınmayı öğretti. İnsanların karşısında ağlamamak, kırıldığını belli etmemek veya çaresiz görünmemek zamanla bir savunma mekanizmasına dönüştü. Dışarıdan her şeyi kontrol altında tutuyor gibi görünsen de içinde bazen yalnızca birinin yanında rahatça yorulmak istiyorsun.

Herkesi Memnun Eden Kişi Olmaktan Yoruldun!

Senin en çok yorulduğun rol, kimseyi kırmamak için sürekli kendinden ödün vermek. İnsanlarla ilişkilerinde uyumlu olmaya çalışıyor, tartışmalardan kaçınıyor ve çoğu zaman kendi isteklerini ikinci plana atıyorsun. Birisi senden bir şey istediğinde aslında istemesen bile hayır demek için uzun uzun düşünüyorsun. Bazen yalnızca birinin senden memnun kalması için kendi planlarını değiştirebiliyorsun. Söylemek istediğin bir şey olduğunda karşı tarafın nasıl tepki vereceğini hesaplıyor, yanlış anlaşılmamak için cümlelerini defalarca zihninden geçiriyorsun. Bu yüzden dışarıdan oldukça uyumlu görünsen de içinde biriken pek çok kırgınlık olabilir.

Her Zaman Mutlu Görünen Kişi Olmaktan Yoruldun!

Her Zaman Mutlu Görünen Kişi Olmaktan Yoruldun!

Senin en çok yorulduğun rol, çevrendeki herkesin enerjisini yükselten ama kendi duygularını çoğu zaman saklayan kişi olmak. İnsanlar seni neşeli, eğlenceli, pozitif ve bulunduğu ortamı güzelleştiren biri olarak tanıyor. Bir ortamda sessizlik olduğunda konuşmayı başlatan, gerginlik yaşandığında şaka yapan ve herkesin moralini yükseltmeye çalışan genellikle sensin. Ancak senin de bazen hiçbir şey yapmak istemediğin, konuşacak enerjinin olmadığı ve yalnızca kendi duygularınla baş başa kalmak istediğin zamanlar oluyor. Buna rağmen çevrendeki insanların seni hep aynı neşeli halinle görmeye alışması, üzgün olduğunda bile kendini açıklamak zorunda hissetmene neden olabiliyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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