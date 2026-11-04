Hayatında Hangi Rolü Oynamaktan Yoruldun?
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Bazen hayatın içinde kendimize ait olmayan rolleri üstleniriz. Herkesin derdini dinleyen kişi oluruz, güçlü görünmek için kendi kırgınlıklarımızı saklarız, kimse üzülmesin diye sürekli alttan alırız ya da her şey yolundaymış gibi davranırız. Zamanla bu roller o kadar alışkanlık haline gelir ki gerçekten ne hissettiğimizi bile unutabiliriz. Peki, sen hayatında en çok hangi rolü oynamaktan yoruldun?
1. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?
2. Çok kötü bir gün geçirdin. Yakınların seninle konuşmak istediğinde ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın senden sürekli yardım istiyor ama sen de yorgunsun. Ne yaparsın?
4. Bir tartışma yaşadığında genellikle nasıl davranırsın?
5. En çok hangi cümleyi duymaktan yoruldun?
6. Birisi sana gerçekten nasıl olduğunu sorduğunda ne hissedersin?
7. Hayatında en çok hangi konuda kendini geri plana atıyorsun?
8. Bir ortama girdiğinde genellikle nasıl bir sorumluluk üstlenirsin?
9. Birinden destek istemen gerektiğinde ne yaparsın?
10. Kendine ayırdığın bir günün sonunda bile neden yorulmuş hissedebilirsin?
Herkesi Kurtaran Kişi Olmaktan Yoruldun!
Her Zaman Güçlü Görünen Kişi Olmaktan Yoruldun!
Herkesi Memnun Eden Kişi Olmaktan Yoruldun!
Her Zaman Mutlu Görünen Kişi Olmaktan Yoruldun!
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