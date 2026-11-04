Senin hayatında üstlendiğin en yorucu rol, herkesin sorunlarını çözmeye çalışan kişi olmak. Çevrendeki insanlar zor zamanlardan geçtiğinde ilk akıllarına gelenlerden biri sen oluyorsun. Birinin canı sıkılsa dinliyorsun, birinin işi ters gitse çözüm arıyorsun, biri kendini yalnız hissetse yanında olmaya çalışıyorsun. Üstelik çoğu zaman bunları senden istedikleri için değil, sen kendini sorumlu hissettiğin için yapıyorsun. Ancak kimsenin fark etmediği bir gerçek var: Senin de yardıma ihtiyacın oluyor. Herkesin yükünü taşırken kendi sorunlarını ertelemeye alışmışsın. Bazen anlatacak çok şeyin olsa bile karşındaki insanın daha büyük bir derdi olduğunu düşünüp susuyorsun. Zamanla dinleyen, anlayan ve çözüm bulan kişi olmak senin için bir alışkanlığa dönüşmüş.