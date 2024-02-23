Kadınların Saçlarını Ne Sıklıkta Yıkadığı Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı yanındaki kadınlara saçlarını en son ne zaman yıkadıklarını sorduğu bir video paylaşımı yapmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı. Özellikle erkek izleyiciler kadınların saç yıkama sıklığına şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.