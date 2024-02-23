Kadınların Saçlarını Ne Sıklıkta Yıkadığı Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Bir sosyal medya kullanıcısı yanındaki kadınlara saçlarını en son ne zaman yıkadıklarını sorduğu bir video paylaşımı yapmasıyla birlikte büyük yankı uyandırdı. Özellikle erkek izleyiciler kadınların saç yıkama sıklığına şaşırdı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Öncelikle video bir kuaförde çekiliyordu, anlayacağınız kadınlar zaten neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilebilecek uzmanlardı.
Videodaki konuklar arasında saçını bugün yıkadığını dile getiren de 8 gün önce yıkadığını dile getiren de vardı.
Ancak erkek izleyiciler kadınların saçlarını sıkça yıkamıyor olmasına şaşırdıklarını ifade etti.
Kadınların saçlarını her gün yıkayıp yıkamaması zaten uzun yıllardır sosyal medyanın tartışma konularından.
Ancak birçok kaynak doğrultusunda saçı her gün yıkamanın saça iyi gelen bir şey olmadığı da doğrulanmış durumda.
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