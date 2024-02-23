Sahibine Olan Aşkından Dolayı Sevgilisinden Adeta Nefret Eden Kedi ‘Şıpıdık’

Şıpıdık isimli tekir kediyi sahibi Deniz’e olan sevgisiyle TikTok’ta görmüş olabilirsiniz. Şıpıdık’ın sahibine olan sevgisi izleyicilere ‘bir gün sevgilin olursa’ ne olacak sorusunu çok kez sordurmuştu. İşte merak edilen gün tam da tahmin edilen kıskançlıklarla geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.