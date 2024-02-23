Sahibine Olan Aşkından Dolayı Sevgilisinden Adeta Nefret Eden Kedi ‘Şıpıdık’

Şıpıdık isimli tekir kediyi sahibi Deniz’e olan sevgisiyle TikTok’ta görmüş olabilirsiniz. Şıpıdık’ın sahibine olan sevgisi izleyicilere ‘bir gün sevgilin olursa’ ne olacak sorusunu çok kez sordurmuştu. İşte merak edilen gün tam da tahmin edilen kıskançlıklarla geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Aslında dünyalar tatlısı bir kedi olan Şıpıdık babasının kucağından inmek bilmeyen, her fırsatta ona sarılan sevgi dolu bir kedi.
Ancak bu bahsettiğimiz sevgi dolu kişiliği yalnızca babası Deniz’e özel.
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Babasının yanında herhangi bir kadın görmeye tahammül edemeyen Şıpıdık, hemen saldırıya geçiyor.
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Sarılmayı öpmeyi geçin kendinden başka kimsenin babasına dokunmasına izin vermiyor.
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Babasına yaklaşanı gördüğünde de anlaşıldığı üzere hiç acıması olmuyor, ya pati atıyor ya da ısırıyor.
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Tatlı Şıpıdık babasının hayatına bir kadının girmesiyle birlikte bu özelliklerini gösterdi.
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Aslında pamuk gibi olan Şıpıdık’ın sakinleşebilmesi için sahibi psikoloğa da danıştığını belirtti.
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Ama ne olursa olsun onun babasına olan sevgisinin saflığı izleyenleri kıskandırmaya devam ediyor.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler daha önce kimse tarafından böyle sevilmediklerine dair şakayla karışık düşüncelerini paylaşıyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? 👇
Gelen tepkiler ise bu yönde. 👇
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İnsanların yapamadığını yapmış aferin sana şıpıdık isminde kendin gibi çok tatlı 😘
Klasik adam işte severler iki kişi arasında kalmayı(bu kedi bile olsa farketmez)
Ooooo derin bir hikaye seziyorum bu yorumun altında
Hahaha :) abi bu kediler bilhassa tekirler deli yaa.