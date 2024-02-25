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Arkadaşının Gerçek Hali ve Photoshoplu Hali Arasında Kıyaslama Yapan Genç “Sen Bir Dolandırıcısın” Dedi

Arkadaşının Gerçek Hali ve Photoshoplu Hali Arasında Kıyaslama Yapan Genç “Sen Bir Dolandırıcısın” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 21:41

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Günümüzde photoshop kullanmayanların sayısı her geçen gün azalırken, photoshop yapabilmek adına geliştirilen uygulamalarsa artıyor. Bir genç de sosyal medya hesabından arkadaşının iki ayrı halini kıyasladığı bir paylaşım yaptı.

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Arkadaşının doğal halini kayda alan genç, photoshoplu halini ise videonun köşesine yerleştirdi.

Arkadaşının doğal halini kayda alan genç, photoshoplu halini ise videonun köşesine yerleştirdi.

İkisi arasında fark olduğunu dile getiren genç, arkadaşına dolandırıcı olduğuna dair şakalar yaptı.

İkisi arasında fark olduğunu dile getiren genç, arkadaşına dolandırıcı olduğuna dair şakalar yaptı.

Ve arkadaşına bu fotoğrafı ve gerçek halini görenlerin şaşırıp şaşırmadığını sordu.

Ve arkadaşına bu fotoğrafı ve gerçek halini görenlerin şaşırıp şaşırmadığını sordu.

Arkadaşı da erkekler buna inanıyorsa kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

Arkadaşı da erkekler buna inanıyorsa kendisinin yapabileceği bir şey olmadığını söyledi.

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