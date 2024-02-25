Gerçek Hayattan Doğru Tespitlerle TikTok’un Viral Akımı: “Yeni Kaş Bıyık Aldırmış Kadın Özgüveni”

Akımlar mecrası TikTok’ta son günlerde popüler hale gelen bir seri var. Özgüveni ele alan akım için yazılan başlıklar izleyenleri güldürüyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Merve Özbey’den Bir İmkansız Var şarkısı eşliğinde çekilen videolar insanın bakımdan çıktıktan sonraki motive halini ele alıyor.
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İçerik üreticileri o anda gelen özgüveni iletişime geçmek istedikleri ünlülerin aramalarını dahi reddedecek güçte olmalarıyla yansıtıyor.
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Kimisi bu özgüvenin tıraş olduktan sonra geldiğini, kimisi kaş bıyık aldırdıktan sonra geldiğini, kimileriyse lazer epilasyondan çıkınca geldiğini anlatıyor.
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Reddedilen aramalarda ise Kylie Jenner, Kıvanç Tatlıtuğ, Hadise, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.
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Peki ya siz o anın özgüveniyle kimleri reddederdiniz, yorumlarda buluşalım.
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Akıma gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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