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Gerçek Hayattan Doğru Tespitlerle TikTok’un Viral Akımı: “Yeni Kaş Bıyık Aldırmış Kadın Özgüveni”

Gerçek Hayattan Doğru Tespitlerle TikTok’un Viral Akımı: “Yeni Kaş Bıyık Aldırmış Kadın Özgüveni”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 19:38

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Akımlar mecrası TikTok’ta son günlerde popüler hale gelen bir seri var. Özgüveni ele alan akım için yazılan başlıklar izleyenleri güldürüyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Merve Özbey’den Bir İmkansız Var şarkısı eşliğinde çekilen videolar insanın bakımdan çıktıktan sonraki motive halini ele alıyor.

Merve Özbey’den Bir İmkansız Var şarkısı eşliğinde çekilen videolar insanın bakımdan çıktıktan sonraki motive halini ele alıyor.

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İçerik üreticileri o anda gelen özgüveni iletişime geçmek istedikleri ünlülerin aramalarını dahi reddedecek güçte olmalarıyla yansıtıyor.

İçerik üreticileri o anda gelen özgüveni iletişime geçmek istedikleri ünlülerin aramalarını dahi reddedecek güçte olmalarıyla yansıtıyor.

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Kimisi bu özgüvenin tıraş olduktan sonra geldiğini, kimisi kaş bıyık aldırdıktan sonra geldiğini, kimileriyse lazer epilasyondan çıkınca geldiğini anlatıyor.

Kimisi bu özgüvenin tıraş olduktan sonra geldiğini, kimisi kaş bıyık aldırdıktan sonra geldiğini, kimileriyse lazer epilasyondan çıkınca geldiğini anlatıyor.
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Reddedilen aramalarda ise Kylie Jenner, Kıvanç Tatlıtuğ, Hadise, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

Reddedilen aramalarda ise Kylie Jenner, Kıvanç Tatlıtuğ, Hadise, Afra Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor.

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Peki ya siz o anın özgüveniyle kimleri reddederdiniz, yorumlarda buluşalım.

Peki ya siz o anın özgüveniyle kimleri reddederdiniz, yorumlarda buluşalım.

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Akıma gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Akıma gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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