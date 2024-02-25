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Bildiği Kelimeleri Duyunca Heyecandan Ne Tepki Vereceğini Şaşıran Tatlı Köpek Kalpleri Eritti

Bildiği Kelimeleri Duyunca Heyecandan Ne Tepki Vereceğini Şaşıran Tatlı Köpek Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 23:03

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Evcil dostlarımız hakim oldukları kelimeleri duyunca özellikle de sevdikleri şeylerse sevinçten dört köşe oldukları tepkiler verebiliyorlar. Son zamanlarda da sosyal medyada ‘köpeğimin bildiği kelimelerle konuşuyorum’ diye bir akım revaçta.

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Bu akımda köpeklerinin tepkilerini ölçmek isteyen sahipleri, ilgilerini başka yere vererek dostlarının bildiği kelimelerle cümleler kuruyor.

Bu akımda köpeklerinin tepkilerini ölçmek isteyen sahipleri, ilgilerini başka yere vererek dostlarının bildiği kelimelerle cümleler kuruyor.

Tabii ki sevimli dostları da ‘dışarı çıkmak, gezmek, mama yemek, oyun oynamak’ gibi kelimeleri duyunca kendilerini tutamıyor.

Tabii ki sevimli dostları da ‘dışarı çıkmak, gezmek, mama yemek, oyun oynamak’ gibi kelimeleri duyunca kendilerini tutamıyor.

Bu akımı tatlı köpeklerinde deneyen ikili de gezmeye gitmekten, tasma takmaktan, yeni arkadaşlarla tanışmaktan bahsedince minik köpek yerinde zor durdu.

Bu akımı tatlı köpeklerinde deneyen ikili de gezmeye gitmekten, tasma takmaktan, yeni arkadaşlarla tanışmaktan bahsedince minik köpek yerinde zor durdu.

O anki tatlı heyecanı, çabası, yüzündeki gülümsemesi ise sahiplerini güldürürken izleyenlere de tebessüm ettirdi.

O anki tatlı heyecanı, çabası, yüzündeki gülümsemesi ise sahiplerini güldürürken izleyenlere de tebessüm ettirdi.

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