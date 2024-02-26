20 Yıllık Dostuyla Daha Fazla Küs Kalmaya Dayanamayınca Kapısına Giden Kadın İzleyenleri de Ağlattı

@birmeftun kullanıcı adıyla TikTok hesabından paylaştığı videosuyla viral olan genç kadın, izleyicileri de duygularına ortak etti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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20 yıllık arkadaşıyla 4 yıldır küs olduğunu ifade eden kullanıcı, artık buna bir son vermek istiyordu.
Bu sebeple de arkadaşının evine giderek ona bir sürpriz yapmaya karar verdi.
Arkadaşının onu gördüğü an gözlerine inanaması ve hemen sarılması izleyenleri de etkisi altına aldı.
İkili uzun süre birbirlerine sarılıp ağlarken izleyiciler de kendi kırgınlıklarını yorumlarda dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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kırılan kalp sarılmayla onarılmıyor, dostluklar eskisi gibi olmuyor.