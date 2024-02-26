20 Yıllık Dostuyla Daha Fazla Küs Kalmaya Dayanamayınca Kapısına Giden Kadın İzleyenleri de Ağlattı

Hasan Can Kaya'dan Eşinden Ayrılmasının Nedeni Olarak 'Seks Bitti' Diyen Kadına Gündem Olan Cevap

Tenisçi Miray Konar'ın Lüks Otomobiliyle Bir Gününü Anlattığı Anlar Viral Oldu

Ekrem İmamoğlu'nun Eşlik Ettiği Horon Ekibindeki Kişinin Ekrem İmamoğlu'na Olan Benzerliği Şaşırttı

Profesyonel Makyaj Yaptığı Anları Kaydeden Kişinin Henüz Çocuk Olduğu İddiasıyla Sosyal Medya İkiye Bölündü