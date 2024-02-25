Profesyonel Makyaj Yaptığı Anları Kaydeden Kişinin Henüz Çocuk Olduğu İddiasıyla Sosyal Medya İkiye Bölündü

Sosyal medyada paylaşılan bir makyaj videosu, video sahibinin çocuk olduğu iddiasıyla gündem oldu. Genelde yetişkinlerin ürettiği bir içerik olan makyaj videosunu çekenin bir çocuk olması ihtimali izleyenlere garip geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Video sahibi adım adım makyajını uygularken bu konudaki profesyonelliği dikkat çekti.
Yanlış bir hamle yapmaması izleyicilere ‘biz o yaştayken…’ şeklinde birçok örnek verdirtti.
Dikkat çeken bir diğer unsur ise tırnaklarının uzunluğuydu.
Olanlar karşısında ise izleyiciler şaşkınlığını belirtmek için yorumlarda buluştu ve eğer çocuksa gidişatın iyi olmadığına dair düşüncelerini paylaştı.
İşte tüm detaylar 👇
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Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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