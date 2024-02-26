Görüş Bildir
Haberler
Video
TikTok’un Yeni Akımı ‘Garip Gülümseme’ ile Kahkahalarınızı Zor Tutacaksınız

TikTok’un Yeni Akımı ‘Garip Gülümseme’ ile Kahkahalarınızı Zor Tutacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:18

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda TikTok’ta ‘sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum’ şeklinde bir akım revaçta. Akımı çekenler gülmemek için zor dururken izleyiciler de gülme krizlerine giriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk olarak yabancılarda başlayan akımda içerik üreticileri yanlarındaki kişiden ikisiyle ilgili bir anı anlatmalarını istiyor.

İlk olarak yabancılarda başlayan akımda içerik üreticileri yanlarındaki kişiden ikisiyle ilgili bir anı anlatmalarını istiyor.

👇

Ardından ise anı anlatılırken yanlarındaki kişiyi dinlemek için yüzlerinde garip bir gülümseme yapıyorlar.

Ardından ise anı anlatılırken yanlarındaki kişiyi dinlemek için yüzlerinde garip bir gülümseme yapıyorlar.

👇

Akımın bizlerde meşhur oluşu da görmüş olduğunuz ikilinin çektiği videoyla başladı.

Akımın bizlerde meşhur oluşu da görmüş olduğunuz ikilinin çektiği videoyla başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

Akıma dahil olan çiftlerde şakalanan tarafın yanındaki kişinin naptığını anlamlandırmakta çok zorlandığını görülüyordu.

Akıma dahil olan çiftlerde şakalanan tarafın yanındaki kişinin naptığını anlamlandırmakta çok zorlandığını görülüyordu.

👇

Hiçbiri de yapılan gülümsemeyi taklit etmekten kendini alıkoyamıyordu.

Hiçbiri de yapılan gülümsemeyi taklit etmekten kendini alıkoyamıyordu.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Netice itibarıyla kahkaların eksik olmadığı akım bir süre daha keşfetlerimizde yer alacak gibi görünüyor.

Netice itibarıyla kahkaların eksik olmadığı akım bir süre daha keşfetlerimizde yer alacak gibi görünüyor.

👇

Yorumlar ise bu şekilde. 👇

Yorumlar ise bu şekilde. 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?