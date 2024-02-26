TikTok’un Yeni Akımı ‘Garip Gülümseme’ ile Kahkahalarınızı Zor Tutacaksınız

Son zamanlarda TikTok’ta ‘sevgilim fark edene kadar garip gülümsüyorum’ şeklinde bir akım revaçta. Akımı çekenler gülmemek için zor dururken izleyiciler de gülme krizlerine giriyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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İlk olarak yabancılarda başlayan akımda içerik üreticileri yanlarındaki kişiden ikisiyle ilgili bir anı anlatmalarını istiyor.
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Ardından ise anı anlatılırken yanlarındaki kişiyi dinlemek için yüzlerinde garip bir gülümseme yapıyorlar.
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Akımın bizlerde meşhur oluşu da görmüş olduğunuz ikilinin çektiği videoyla başladı.
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Akıma dahil olan çiftlerde şakalanan tarafın yanındaki kişinin naptığını anlamlandırmakta çok zorlandığını görülüyordu.
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Hiçbiri de yapılan gülümsemeyi taklit etmekten kendini alıkoyamıyordu.
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Netice itibarıyla kahkaların eksik olmadığı akım bir süre daha keşfetlerimizde yer alacak gibi görünüyor.
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Yorumlar ise bu şekilde. 👇
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