Tuvaletteyken Fasulye Filizlerini Solucan Sanan Kadın O Anlarda Yaşadığı Korkuyu Anlattı

@hope_schwing adlı 10 milyon takipçiye sahip TikTok fenomeni geçtiğimiz günlerde hayatının en korkunç 10 anısı içerisinde yer alabilecek bir olay yaşadığını anlattı. Kendisi için korkunç bir hikaye olsa da izleyiciler için oldukça komikti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın tuvalete girdikten sonra sifonu çekmeden önce klozetin içine gözünün takıldığını söyledi.
Ve o anda 20’ye yakın yeşil kafalı solucan gördüğünü ve onların parazit olduğunu düşünerek çok korktuğunu anlattı.
O korkuyla ağlamaya başlayan genç kadın onların fasulye filizi olduğunu anlayana kadar iş işten çoktan geçmişti.
Fasulye filizinin sindirilmemesinden dolayı böyle bir görüntüyle karşılaşan kadını izleyenler ise gülmekle birlikte parazit olmamasına sevindiklerini dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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