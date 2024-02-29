Tuvaletteyken Fasulye Filizlerini Solucan Sanan Kadın O Anlarda Yaşadığı Korkuyu Anlattı

@hope_schwing adlı 10 milyon takipçiye sahip TikTok fenomeni geçtiğimiz günlerde hayatının en korkunç 10 anısı içerisinde yer alabilecek bir olay yaşadığını anlattı. Kendisi için korkunç bir hikaye olsa da izleyiciler için oldukça komikti. Gelin detaylara birlikte bakalım.