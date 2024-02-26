Saçlarının Bakımlılığı ve Herkesin İstediği Renge Sahip Olmasıyla Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Adam

Sosyal medyanın gücü arttığından beri tüm meslekler kendi hesaplarından işlerini paylaşarak etkileşim kazanmaya çalışıyor. Bir kuaför de herkesin tutturamadığı ama hep talep edilen renkler arasında olan güzel sarı bir saç yaptığı müşterisini paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Kuaförün paylaşımını bir kullanıcı Twitter’da ‘Erkek nesli tükeniyor yakında askere gidiyoruz kızlar hazır olun’ notuyla paylaştı.
Paylaşımı yapmasının ardından ise hemfikir olan kişiler düşüncelerini dile getirmek için yorumlarda buluştu.
Kimi izleyiciler ise adamın saçlarının güzelliğinden ve kuaförünün kim olduğunu merak ettiklerinden bahsetti.
Çok uğraşsalar da böylesine saçları olmadığı için dert yanan bir kesim de vardı.
İşte detaylar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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herifin saçı da cildi de çok güzel amk
Uzun saç erkeğe yakışmaz normalde buna yakışmış.
bıyıklı ablalar örnek alır umarım 😃