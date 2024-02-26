Saçlarının Bakımlılığı ve Herkesin İstediği Renge Sahip Olmasıyla Sosyal Medyada Tartışma Yaratan Adam

Sosyal medyanın gücü arttığından beri tüm meslekler kendi hesaplarından işlerini paylaşarak etkileşim kazanmaya çalışıyor. Bir kuaför de herkesin tutturamadığı ama hep talep edilen renkler arasında olan güzel sarı bir saç yaptığı müşterisini paylaşınca viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.