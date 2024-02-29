Spor Yapan Kişinin Yanına Gidip ‘Senin Hiç Geliştiğini Göremedim’ Diyen Kadının Saygısızlığı Gündem Oldu

Felçli Olarak Dünyaya Gelen Buzağıyı İlgi ve Sevgi ile İyileştiren Güzel İnsanlar

Sinan Akçıl'ın Seçim Şarkısını Yazdığı AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a Sahnede Ettiği İltifatlar Gündem Oldu

'Türkiye'de Fakirsek Bu Bizim Salaklığımız Olabilir mi?' Diye Soran Kadın Gündem Oldu