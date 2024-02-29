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Spor Yapan Kişinin Yanına Gidip ‘Senin Hiç Geliştiğini Göremedim’ Diyen Kadının Saygısızlığı Gündem Oldu

Spor Yapan Kişinin Yanına Gidip ‘Senin Hiç Geliştiğini Göremedim’ Diyen Kadının Saygısızlığı Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:20

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@winta_zesu adlı TikTok kullanıcısı spor salonundayken yaşadığı zorbalığı hesabından paylaştı. Paylaşımıyla birlikte izleyicilerini ‘insanların nasıl bu kadar’ kötü olabildiğine dair şaşırtan kadının neler yaşadığına gelin birlikte bakalım.

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Öncelikle genç kadının kayıtta olmasının sebebi TikTok hesabında bu tarz içerikler üretmesiydi.

Öncelikle genç kadının kayıtta olmasının sebebi TikTok hesabında bu tarz içerikler üretmesiydi.

Kayıtta olduğu sırada yanına gelen bir kadın birkaç aydır kendisini gördüğünü ancak vücudunda bir değişim görmediğini söyledi.

Kayıtta olduğu sırada yanına gelen bir kadın birkaç aydır kendisini gördüğünü ancak vücudunda bir değişim görmediğini söyledi.

Genç kadın neye uğradığını şaşırırken diğer kadın hangi hareketleri yaptığını sordu. Ancak sormasının sebebini ‘madem işe yaramıyor ben o hareketleri yapmayım’ şeklinde açıkladı.

Genç kadın neye uğradığını şaşırırken diğer kadın hangi hareketleri yaptığını sordu. Ancak sormasının sebebini ‘madem işe yaramıyor ben o hareketleri yapmayım’ şeklinde açıkladı.

Duydukları karşısında kulaklarına inanamayan genç kadın diğer kadının gitmesini söylese de işe yaramıyordu.

Duydukları karşısında kulaklarına inanamayan genç kadın diğer kadının gitmesini söylese de işe yaramıyordu.

Karşısındaki kişi kadın kadına destek olmalı mantığıyla birlikte ‘sonum senin gibi olsun istemiyorum bu yüzden hangi hareketleri yaptığını söyle’ demekte ısrarcıydı.

Karşısındaki kişi kadın kadına destek olmalı mantığıyla birlikte ‘sonum senin gibi olsun istemiyorum bu yüzden hangi hareketleri yaptığını söyle’ demekte ısrarcıydı.
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