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Sevgilisine Kalmaya Giden Influencerın Çektiği Vlog Sosyal Medyada Tepki Topladı

Sevgilisine Kalmaya Giden Influencerın Çektiği Vlog Sosyal Medyada Tepki Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 12:42

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@meliserkilic adlı TikTok hesabından sevgilisinde kalmaya giderken yaptığı hazırlığı paylaşan influencer hem TikTok’ta hem de Twitter’da tepki topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Videoya çanta hazırlamakla başlayan genç kadın yanına birkaç makyaj ürünü aldığını söyledi.

Videoya çanta hazırlamakla başlayan genç kadın yanına birkaç makyaj ürünü aldığını söyledi.

Ardından ise sevgilisinin evinin olduğu yer paten sürmeye müsait olduğu için patenlerini de götüreceğini dile getirdi.

Ardından ise sevgilisinin evinin olduğu yer paten sürmeye müsait olduğu için patenlerini de götüreceğini dile getirdi.

Gittikten sonra da kayda devam eden genç kadın sevgilisinin yaşadığı yeri de izleyenlere gösterdi ve buranın kendisine çok huzur verdiğini anlattı.

Gittikten sonra da kayda devam eden genç kadın sevgilisinin yaşadığı yeri de izleyenlere gösterdi ve buranın kendisine çok huzur verdiğini anlattı.

İzleyenlerin tepki vermesinin sebebi ise ikilinin hayatına dair detayları bilmelerine gerek olmadığını düşünmeleriydi.

İzleyenlerin tepki vermesinin sebebi ise ikilinin hayatına dair detayları bilmelerine gerek olmadığını düşünmeleriydi.

Bazı izleyicilerin dikkatini ise yaşadıkları lüks hayat çekti.

Bazı izleyicilerin dikkatini ise yaşadıkları lüks hayat çekti.
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İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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