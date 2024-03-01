Sevgilisine Kalmaya Giden Influencerın Çektiği Vlog Sosyal Medyada Tepki Topladı

@meliserkilic adlı TikTok hesabından sevgilisinde kalmaya giderken yaptığı hazırlığı paylaşan influencer hem TikTok’ta hem de Twitter’da tepki topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Videoya çanta hazırlamakla başlayan genç kadın yanına birkaç makyaj ürünü aldığını söyledi.
Ardından ise sevgilisinin evinin olduğu yer paten sürmeye müsait olduğu için patenlerini de götüreceğini dile getirdi.
Gittikten sonra da kayda devam eden genç kadın sevgilisinin yaşadığı yeri de izleyenlere gösterdi ve buranın kendisine çok huzur verdiğini anlattı.
İzleyenlerin tepki vermesinin sebebi ise ikilinin hayatına dair detayları bilmelerine gerek olmadığını düşünmeleriydi.
Bazı izleyicilerin dikkatini ise yaşadıkları lüks hayat çekti.
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İşte detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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