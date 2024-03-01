Oğulları İstemedikleri Biriyle Evleniyor Diye Düğünü Sabote Eden Ailenin Yaptıklarına Şoke Olacaksınız

Reddit adlı yabancı bir kaynağın haberine göre Meksika’da gerçekleşecek bir düğünde erkek tarafı sırf gelini istemedikleri için yaptıklarıyla gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Alexandra adlı genç kadın ve erkek arkadaşı birbirlerine ne kadar aşık bir ikili olsalar da erkek tarafı ikilinin birlikteliğini desteklemiyordu.
Çünkü Alexandra adlı genç kadın, erkek arkadaşı gibi varlıklı bir aileden gelmediği için kayınvalidesi onun bir para avcısı olduğunu düşünüyordu.
Anlatılanlara göre çok tatlı ve kibar biri olan Alexandra, erkek arkadaşından ayrılması için kayınvalidesinden tacizler, tehditler ve rüşvet teklifi alsa da erkek arkadaşını terk etmemişti.
Ancak ikili nişanlanma kararı alınca erkek tarafı adeta küplere bindi ve bu işe engel olabilmek için ellerinden geleni yapmaya karar vererek kendilerini küçük düşüren birçok eylemde bulundu.
İlki Alexandra’nın gelinliğini mahvetmeleri için para karşılığında kırmızı boya atacak kişiler tutmalarıydı. O anlar yaşanırken kırmızının etkisiyle yaralandığını dahi düşünen gelin moralini bozmamış ve çareyi elbisesini değiştirmekte bulmuştu.
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Ancak aile uslanmamaya kararlıydı ve bu sefer de fotoğraf çekimi esnasında asılsız uyuşturucu ihtibarı yaptılar tahmin edersiniz ki bu da ikiliye engel olamadı.
Son çare ise balayılarını mahvetmekti. Bunu da seyahat acentasına rüşvet teklif ederek yapacaklardı ki ailenin planları suya düştü, ikili güzel bir balayı geçirdiler.
Tüm bu yaşananlar sosyal medyada paylaşılınca kullanıcılar şaşkınlığını gizleyemedi. Herkes ikilinin kendilerini koruyabilmek için uzaklara taşınması gerektiğini söyledi.
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