Henüz Komutları Yeni Öğrenen Tatlı Köpeğin ‘Süleyman Çakır’ Komutuyla Oturduğu Komik Anlar

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Köpeğine otur komutunu öğreten genç adam minik dostunun bu komutu söyleme biçiminden anladığını dile getirdi.
Elinde bir de ödül maması olunca ne söylerse söylesin tatlı köpeğinin oturduğunu anlattı.
Ancak buna örnek vermek için bir anda ‘Süleyman Çakır’ demesi izleyicilerin hiç beklemediği bir tepkiydi.
Komutu anlayan köpeğinin hemen oturması ise yaşananların garipliğiyle herkesi güldürdü.
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