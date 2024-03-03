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Henüz Komutları Yeni Öğrenen Tatlı Köpeğin ‘Süleyman Çakır’ Komutuyla Oturduğu Komik Anlar

Henüz Komutları Yeni Öğrenen Tatlı Köpeğin ‘Süleyman Çakır’ Komutuyla Oturduğu Komik Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 20:21

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Minik dostlarımızın eğitim sürecinde yaşanan bazı anlar kimi zaman komik olabiliyor. Henüz komutları bilmeyen köpeğini eğiten @flardyy adlı TikTok kullanıcısı da o anlardan bir kesit paylaşmasıyla viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Köpeğine otur komutunu öğreten genç adam minik dostunun bu komutu söyleme biçiminden anladığını dile getirdi.

Köpeğine otur komutunu öğreten genç adam minik dostunun bu komutu söyleme biçiminden anladığını dile getirdi.

Elinde bir de ödül maması olunca ne söylerse söylesin tatlı köpeğinin oturduğunu anlattı.

Elinde bir de ödül maması olunca ne söylerse söylesin tatlı köpeğinin oturduğunu anlattı.

Ancak buna örnek vermek için bir anda ‘Süleyman Çakır’ demesi izleyicilerin hiç beklemediği bir tepkiydi.

Ancak buna örnek vermek için bir anda ‘Süleyman Çakır’ demesi izleyicilerin hiç beklemediği bir tepkiydi.

Komutu anlayan köpeğinin hemen oturması ise yaşananların garipliğiyle herkesi güldürdü.

Komutu anlayan köpeğinin hemen oturması ise yaşananların garipliğiyle herkesi güldürdü.

İşte detaylar 👇

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