Obez Teşhisi Konulan Kedi Şiraz’ın Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Pilates ve Yüzme Dersi Aldığı Anlar

Sevimli dostlarımızın sağlığını koruyabilmesi için dengeli ve kontrollü beslenmesi en önemli hususlardan. Ancak bazen ne kadar dikkat edilse de bazı operasyonlardan sonra hızlı kilo artışı yaşanabiliyor. Şiraz adlı tatlı kedi de kısırlaştırma operasyonundan sonra kilosunu kontrol edemeyenlerden. Gelin detayları birlikte öğrenelim.