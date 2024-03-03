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Obez Teşhisi Konulan Kedi Şiraz’ın Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Pilates ve Yüzme Dersi Aldığı Anlar

Obez Teşhisi Konulan Kedi Şiraz’ın Fazla Kilolarından Kurtulmak İçin Pilates ve Yüzme Dersi Aldığı Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 21:28

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Sevimli dostlarımızın sağlığını koruyabilmesi için dengeli ve kontrollü beslenmesi en önemli hususlardan. Ancak bazen ne kadar dikkat edilse de bazı operasyonlardan sonra hızlı kilo artışı yaşanabiliyor. Şiraz adlı tatlı kedi de kısırlaştırma operasyonundan sonra kilosunu kontrol edemeyenlerden. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Sahibi Beyza Dikkatli’nin Şiraz’ın operasyondan sonra kısa sürede 9 kiloya çıkmasını fark etmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürmesiyle süreç başlıyor.

Sahibi Beyza Dikkatli’nin Şiraz’ın operasyondan sonra kısa sürede 9 kiloya çıkmasını fark etmesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine götürmesiyle süreç başlıyor.

Obez teşhisi konulan Şiraz’ın kilo alma sebebine bağlı olarak her gün koşu bandında yürümesi, pilates topuyla egzersizler yapması ve yüzmesine karar veriliyor.

Obez teşhisi konulan Şiraz’ın kilo alma sebebine bağlı olarak her gün koşu bandında yürümesi, pilates topuyla egzersizler yapması ve yüzmesine karar veriliyor.

Bunlara ek olarak diyete de başlatılan tatlı kedi Şiraz 2 kilo vermiş durumda ve 3 kilo daha vermesi uygun görülüyor.

Bunlara ek olarak diyete de başlatılan tatlı kedi Şiraz 2 kilo vermiş durumda ve 3 kilo daha vermesi uygun görülüyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, hayvanların bu gibi durumlarda egzersizleri başlangıçta kabul etmediklerini ancak ödüllerle alıştırılabildiğini anlatıyor.

Anadolu Ajansı’na konuşan veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, hayvanların bu gibi durumlarda egzersizleri başlangıçta kabul etmediklerini ancak ödüllerle alıştırılabildiğini anlatıyor.

Terapisinin 2. ayında olan Şiraz’ın ise çok tembel olduğunu ve hareket etmekten hoşlanmadığını söylüyor.

Terapisinin 2. ayında olan Şiraz’ın ise çok tembel olduğunu ve hareket etmekten hoşlanmadığını söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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Selver.1994.06

Allah’ım çok tatlı ya yerim seni şiraZ 🥰