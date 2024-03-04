Milyarder Bir Erkek ile Evlenerek Dubai'ye Yerleşen Rus Kadın, Kocasının Kendisine Koyduğu Kuralları Açıkladı

@sofiakralow kullanıcı adıyla TikTok hesabından lüks hayatına dair paylaşımlar yapan kadın buna nasıl erişilebileceğine dair birkaç paylaşımı ve milyarder eşinin sunduğu hayat için koyduğu kurallarla tepki çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.