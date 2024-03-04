Milyarder Bir Erkek ile Evlenerek Dubai'ye Yerleşen Rus Kadın, Kocasının Kendisine Koyduğu Kuralları Açıkladı

@sofiakralow kullanıcı adıyla TikTok hesabından lüks hayatına dair paylaşımlar yapan kadın buna nasıl erişilebileceğine dair birkaç paylaşımı ve milyarder eşinin sunduğu hayat için koyduğu kurallarla tepki çekti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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@sofiakralow Dubai’de yaşayan bir iş adamı olan eşinden bahseden ve ‘zengin kız’ olmayı anlatan içerikler üretiyor.
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Zengin bir iş adamıyla evlendikten sonra hayatının nasıl olduğunu paylaşan kadının paraya para demezken, sürekli pahalı restoranlara gittiği, lüks markalardan alışverişler yaptığı görülüyor.
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‘Zengin bir koca’nın nerede bulunacağına dair yaptığı birçok içeriği olmakla birlikte bu güzellemeler izleyicilere garip geliyor.
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Özellikle son paylaşımlarından olan eşinin onun için koyduğu kurallar gündem olmuş durumda.
Asla yemek ve temizlik yapmadığını söyleyen kadın, kendi başına araba da süremediğini videoda söylüyor. Araba sürebilmesi için ya eşiyle ya da özel şoförle olması gerektiğini dile getiriyor.
Yalnızca eşinin kredi kartlarını kullanabileceğini ve makyajını da sadece profesyonel ekiplerin yapabileceğini anlatıyor.
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