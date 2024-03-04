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İsteme Törenindeki Heyecanıyla Arkasında Olan Kadını ‘Çekiştiren’ Gelin Sosyal Medyada Eleştiri Topladı

İsteme Törenindeki Heyecanıyla Arkasında Olan Kadını ‘Çekiştiren’ Gelin Sosyal Medyada Eleştiri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 16:17

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İsteme töreninde erkek tarafının gördüğü ve aslında yaşanan başlığıyla paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Gelin, erkek tarafı gelmeden önce kaydın başlatılmasını istemişti ancak kadrajda yalnızca kendisinin görünmesini istiyordu.

Gelin, erkek tarafı gelmeden önce kaydın başlatılmasını istemişti ancak kadrajda yalnızca kendisinin görünmesini istiyordu.

O sırada aile büyüklerinden bir kadın gelinin arkasında kalmıştı.

O sırada aile büyüklerinden bir kadın gelinin arkasında kalmıştı.

Gelin ise onun diğer tarafa geçebilmesi için kolundan tutarak çekmiş oldu.

Gelin ise onun diğer tarafa geçebilmesi için kolundan tutarak çekmiş oldu.

Bu hareketinin altında kötü bir niyet olup olmadığı bilinmemesine rağmen izleyiciler yaptığı hareketin hiç doğru olmadığını dile getirdi.

Bu hareketinin altında kötü bir niyet olup olmadığı bilinmemesine rağmen izleyiciler yaptığı hareketin hiç doğru olmadığını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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piyanist

tiktoka video paylaşıcam diye gözünüz hicbirseyi görmez oldu tiktonuza sokuyum!