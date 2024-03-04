İsteme Törenindeki Heyecanıyla Arkasında Olan Kadını ‘Çekiştiren’ Gelin Sosyal Medyada Eleştiri Topladı

Kendisine Daha Güzel Kahvaltı Tabağı Hazırlayan Annesini 'Ayrımcı Anne İstemiyoruz' Sloganı ile Protesto Etti

Dolandırıldığı İçin İbrahim Selim'i Zorbalamak Üzere Olan Hazal Kaya'ya Eşi Ali Atay Tarafından Taş Geldi

İlber Ortalı Almanya'nın Haftada 4 Gün Çalışma Düzenine Geçme Kararını Yorumladı: "Onlar Yatmayı Beceremez"

Yunanistan'da Bir Dilenci Kendisine Verilen Türk Lirasını "Çeyrek Euro Bile Etmiyor" Diyerek Geri Çevirdi

Regl Süresince Yaşadığı Mod Düşüklüğünü Hesaplayan Kadın Bir Ayda İyi Hissetiği 7 Günü Olduğu Sonucuna Vardı

MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir AKP'ye Oy Vermeyenlerin "Ebu Cehil'in Yolundan Gittiğini" Söyledi

Uyuyan Annesinin Telefonunu Gasbedip Dünyanın En Güzel Vlog'unu Çeken Dünya Tatlısı Ufaklık