İsteme Törenindeki Heyecanıyla Arkasında Olan Kadını ‘Çekiştiren’ Gelin Sosyal Medyada Eleştiri Topladı

İsteme töreninde erkek tarafının gördüğü ve aslında yaşanan başlığıyla paylaşılan bir video kısa sürede gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Gelin, erkek tarafı gelmeden önce kaydın başlatılmasını istemişti ancak kadrajda yalnızca kendisinin görünmesini istiyordu.
O sırada aile büyüklerinden bir kadın gelinin arkasında kalmıştı.
Gelin ise onun diğer tarafa geçebilmesi için kolundan tutarak çekmiş oldu.
Bu hareketinin altında kötü bir niyet olup olmadığı bilinmemesine rağmen izleyiciler yaptığı hareketin hiç doğru olmadığını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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tiktoka video paylaşıcam diye gözünüz hicbirseyi görmez oldu tiktonuza sokuyum!